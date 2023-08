Sencilla, pero elegante: Así es la extensa colección de bolsos que tiene Clara Chía Marti

Clara Chía usando Prada Photo © 2022 Mega/The Grosby Group Photo©2022: Mega/ Grosby Group *TV CONSULT PRICE* PREMIUM EXCLUSIVE First photos of Gerard Pique and his new girlfriend Chia, after signing the separation with Shakira. Pique and his girlfriend Chia went out to dinner at a Japanese restaurant. In the separation agreement, Shakira will be able to take her children to Miami, and Pique will be able to be with his children 10 days a month, but they cannot leave Miami during the school year. The house in which they lived is not kept by anyone, it will be put up for sale and the profits from the sale will be shared. 16 Nov 2022**** Primeras fotos de Gerard Piqué y su nueva novia Chia, tras firmar la separación con Shakira. Piqué y su novia Chia salieron a cenar a un restaurante japonés. En el acuerdo de separación, Shakira podrá llevar a sus hijos a Miami, y Piqué podrá estar con sus hijos 10 días al mes, pero no podrán salir de Miami durante el año escolar. La casa en la que vivían no se la queda nadie, se pondrá en venta y se repartirán los beneficios de la venta. (Mega/The Grosby Group)