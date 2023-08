Rauw Alejandro revela el mejor regalo que le dio Rosalía y no fue una moto

Rosalía Getty imágenes (Aldara Zarraoa/WireImage for ABA)

La ruptura de compromiso entre Rauw Alejandro y Rosalía sigue causando remezones en los medios de comunicación. Hace poco ganó viralidad un pasado “cara a cara” que mantuvo el cantante puertorriqueño con la española.

En su pregunta y respuesta, que estuvo a cargo del medio GQ España, se ve a Rauw confesando cuál fue el mejor regalo que obtuvo de la ‘Motomami’. En ella deja claro que la catalana le entregó, en su momento, una moto a su examado.

Rauw Alejandro Getty imágenes (Medios y Media/Getty Images)

Aunque un automotor suena increíble, hubo un detalle más significativo para el intérprete de Punto 40. “Es que yo te hago regalos cada semana”, argumentó la artista de 30 años dejando claro que era muy detallista.

Finalmente, Raúl apuntó que lo más bonito que recibió de su excomprometida fue una caja con fotos y recuerdos de todo lo vivido. Ella se lo entregó en Puerto Rico.

Dolor en la pareja

La ruptura comenzó a sonar el pasado 25 de julio, cuando People reveló este “bombazo” al mundo. Supuestamente, según medios españoles, la familia de Rosalía no estaba de acuerdo con el vínculo amorosos.

“Los padres y la hermana de Rosalía mantienen una conversación hace aproximadamente tres años, cuando ven que va en serio. Les costó mucho ver con buenos ojos a Rauw porque en ese entonces era una estrella que prometía, pero no la que es ahora. Es decir, veían que este chico se podía aprovechar de la fama que tenía Rosalía”, opinó una cercana.

“La familia ha preferido que pase esto ahora y no cuando hubiese la boda”, lo que indica que no confiaban en Rauw y creían que no estaba a su nivel.

No obstante, un amigo del puetorriqueño dejó claro que el cantante es muy formal. Aclaró para Socialité que “de hecho, de haber sido alguien infiel, habría sido ella... Él nunca”.