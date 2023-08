Los problemas de Angus Cloud que lo llevaron a su trágica muerte: desde adicciones a un atropello

El mundo permanece en shock luego de darse a conocer la muerte de Angus Cloud, el protagonista de Euphoria conocido por su papel de Fezco en el dramático de HBO Max.

El joven de 25 años se habría suicidado en su residencia y fue encontrado por sus seres queridos en la casa familiar tras varios años de lucha con su deteriorada salud mental.

Desde muy joven la fama tocó a su puerta y es que a los 18 años fue abordado mientras trabajaba en un restaurante de pollo y waffles en Brooklyn por la encargada de casting de Euphoria.

Ella lo alentó a participar y a partir de ahí hubo un cambio radical en su vida, pero jamás se sintió cómodo con la popularidad y comenzaron los problemas.

“No me gusta ser especial y no quiero ser especial. Me gusta ser regular. No quiero que la gente me abra las puertas como si fuera un príncipe o algo así. Está llegando a un punto en el que me siento incómodo con el trato especial. Solo soy un tipo normal. No me gusta la parte famosa, para ser honesto. No quiero ser una celebridad. No me gusta que la gente me reconozca”.

— Angus Cloud.