“Estamos disfrutando de nuestra juventud”: Jade Amazónica aclara los rumores sobre si está con Kike Jav

Tal como lo dijo Héctor Lavoe: “todo tiene su final, nada dura para siempre” y así fue que el amor entre Kike Jav y Tami Rivera, como el de otras parejas mediáticas llegó a su fin. En este caso, una posible infidelidad por parte del quiteño con una influencer fue el detonante, ya que en redes sociales se filtraron videos de besos en una fiesta.

La misma influencer oriunda del oriente ecuatoriano, que se llama Jade Amazónica, fue la que publicó un video donde revela que han pasado varios momentos juntos. No se puede especificar si fue durante la relación con Tami y si ella es la mujer con la que se besó Kike en aquella fiesta.

Ante eso, Jade publicó un nuevo video donde decidió aclarar si tiene una relación con ‘El Cuy’ y fue muy contundente al decir: “Sí es verdad, nosotros nos vemos, cada vez que queremos”.

“¿Les duele tanto que yo me pueda ver con el Kike? solamente estamos disfrutando de nuestra juventud y yo no le veo nada de malo. Si eso querían saber pues sí, nos vemos de vez en cuando, pero eso no quiere decir que yo haya terminado con algo en especial”, dijo Jade dando a entender que algo tuvo que ver con la ruptura de la pareja.

“Porque si él lo hubiese querido a Tami, simplemente no le hubiese puesto los cachos y ya no puedo decir nada más”, finaliza el video.

En el primer clip que compartió Jade Amazónica, se ve que Kike había dormido muy bien abrazado a ella. Asimismo, se los ve compartiendo una copa, de vino, sonriendo en medio de un restaurante. También el momento donde están adentro de una piscina, como también paseando al interior de un vehículo, lo que ha generado una serie de especulaciones en los internautas.

Esto debido a que en la descripción de la publicación se escribió: “Conmigo pasaba mas rico”.

Tami Rivera ha reaccionado ante estos videos de la forma más jocosa posible.