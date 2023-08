Ella es la joven de 23 años que se siente humillada porque no ha dado aún su primer beso

El primer beso es una de las cuestiones que en la antigüedad se mantenía como un tabú romántico, donde las personas esperaban a la persona correcta para poder darlo. Sin embargo, también es considerado como una fantasía adolescente que se cumple en las etapas colegiales. Pese a ello, hay ciertos casos en los que personas jamás han dado su primera beso en estas instancia, o solamente han sido un poco alejados de la vida social. Así sucedió con Annelise, una joven de 23 años quien aseguró no haber dado este paso aún.

Recientemente en un video que se viralizó en TikTok, la chica contó que no ha logrado desvirgar sus labios hasta la fecha, cuestión que le hace sentir “vergüenza” y “humillación”.

Según reveló revista Semana, el clip que fue eliminado, logró obtener más de tres millones de visualizaciones, debido a que los internautas no podían creer que esto podía ser posible.

Al estilo antiguo, la joven estadounidense señaló que se siente “horrorizada” por contarle a una posible pareja sobre su inexperiencia en temas del amor.

Usuaria aseguró que a sus 23 años todavía no ha dado su primer beso. Imagen: captura de pantalla de TikTok de @lavendercashewmilklatte

Además, comentó que pese a su situación, ella nunca le daría un beso a “cualquiera”, pues tiene que ser alguien que conozca y por el que sienta gran atracción, una persona especial.

“Tengo que conocer a la persona que beso antes de besarla (...) No creo que pueda besarme con un extraño al azar. Tiene que ser alguien a quien conozca y me importe. Se está poniendo aterrador. No veo que cambie pronto y sigo envejeciendo (...) Es raro porque voy a ser muy vieja y tendré que decirle a alguien que nunca antes he besado”, aseguró en el clip.

La internauta cuenta con más de 200 mil seguidores y debido a que sus declaraciones se hicieron eco en las redes sociales, y por ende en varios medios digitales, la internauta optó por eliminar la grabación.