Vanesa Villagrán, hija de ´Kiko´ reveló que padece cáncer: “Me sentí tan perdida”

Devastada, así reveló haberse sentido Vanesa Villagrán, tras haber recibido el fatídico diagnostico de cáncer el pasado 6 de junio. La hija del reconocido actor Carlos Villagrán, icónico personaje de ´Kiko´ en el Chavo del 8, dejó sin aliento a toda su comunidad de seguidores, luego de abrir su corazón y exponer lo que está siendo esta dura batalla, la cual aseguró está sobrellevando con la ayuda de su familia.

Fue por medio de una publicación de Instagram, que la empresaria y también modelo realizó una especie de comunicado, el cual acompañó con una fotografía de ella, recibiendo atención médica. Vanesa, quien ha sido por largo tiempo la coordinadora de las redes sociales de su padre ´Kiko´ detalló el como fue el duro momento de la noticia y como está siendo el proceso de acompañamiento y tratamiento.

“El 6 de Junio me diagnosticaron cancer, no lo podía creer, 2 cirugías y aún no lo creía, para mi y mi familia fue muy sorpresivo... Vi como 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida… una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla. Aprendí a meditar, hablar con mi cuerpo, cambié mi alimentación y hasta el agua”, son las primeras líneas del mensaje compartido por la empresaria, en el cual dedicó una larga lista de agradecimientos a cada miembro de su familia por estar para ella.

“Era como una pesadilla de la cuál no sabía si despertaría. Sin embargo mi familia completa ha estado al pendiente de mi, mi papá @carlos_kiko1 a distancia diario me habla por teléfono, lloramos pero está 100% al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden. Antes de irse me dijo que contaba 100% con su apoyo, me dice que todas las noches pide por mi. Te amo! Mi mamá @gacholina diario me hace mis jugos de verduras, mi comida, va a buscar todo y me lleva al hospital, al médico, a todo ha estado pegada a mi. Siempre fuerte siempre valiente. Diario me prende una veladora”, añadió unas líneas más abajo.