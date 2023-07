“Al menos te llevó a París”, los mensajes de apoyo a Tamara (ex pareja de Kike Jav)

La semana pasada el mundo de los influencers se vio sacudido con la ruptura entre Tamara Rivera y Kike Jav. La pareja, la cual colaboraba a nivel comercial, decidió dar un paso atrás en su amorío debido a una supuesta infidelidad; ningún de los involucrados ha dado declaraciones concretas al respeto.

[ “Es un tema complicado”: Lo que había dicho Tami Rivera antes de anunciar el fin de su relación con Kike Jav ]

Aunque se desconoce quién sería la tercera persona involucrada, los mensajes de apoyo ante la modelo no se han hecho esperar. Desde que Tamara anunció que el emprendimiento de belleza será puesto a la venta, los usuarios no han dejado de alentarla.

Mientras un segmento le recalcan que su vida sigue y que tiene un futuro próspero, otros tratan de ver el lado bueno: “al menos te llevó a París”, le escribieron.

Es que la pareja compartió varios destinos en el mundo. Tami y Kike estvieron en un viaje en Europa así como en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Reacciones

En un reciente video, Tami usó la ironía para calificar que ahora tiene los bolsillos llenos de dinero pero carece de la presencia del amor. “Cuando al fin me paga el Onlyfans pero me entero que me pusieron los cachos”, calificaron.

“Tú eres muy fuerte, allá el hombre que no valore. Tú sigue amándote, ya llegará un hombre maduro, quédate con la felicidad de haber ido a París”, señaló una usuaria en primera instancia.

Otros, apuntaron que el que perdió (Kike) fue él. “Mira hasta donde has llegado y si vuelve a buscarte, recuerda eso y mándalo a volar”, agregaron.