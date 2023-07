La vez que Nadia Ferreira cantó ‘Barbie Girl’: dicen que es un “momento que la mantiene humilde”

Nadia Ferreira es una de las modelos latinoamericanas más reconocidas gracias a su incuestionable belleza, personalidad carismática y entrega a su trabajo frente a las cámaras y en las pasarelas.

No obstante, antes de saltar a la fama mundial como la primera finalista de Miss Universo 2021, la paraguaya fue una joven como muchas en su país que sueñan con triunfar en el mundo del modelaje.

Ferreira comenzó su carrera en su tierra en la adolescencia. Gracias a su beldad, porte y simpatía, se coronó como Miss Teen Paraguay 2014 y representó a su país en el Miss Teen Universe en Guatemala.

Nadia Ferreira saltó a la fama tras coronarse como Miss Teen Paraguay | (Facebook)

Aunque no ganó el concurso de belleza, se encontró con retadoras oportunidades al regresar a su país. Una de las propuestas que aceptó fue participar en Parodiando, un concurso de imitación.

A lo largo de su participación, una jovencísima Nadia mostró su talento para el canto y el baile –actividades que siempre le han gustado practicar– mientras imitaba a grandes estrellas musicales.

Nadia Ferreira junto a su hermana, Eli, en el set de 'Parodiando' | (Facebook)

Entre los famosos que parodió estuvo la cantante noruega Lene Nystrøm, la vocalista del grupo de dance-pop Aqua. La modelo la imitó cantando la canción más icónica de su banda: Barbie Girl.

Ahora, a ocho años de aquella presentación, las imágenes de la Miss Paraguay 2021 interpretando el famoso tema en el escenario de Telefuturo han resurgido en medio del furor causado por Barbie.

Nadia Ferreira cantó Barbie Girl en un programa: así se escuchó

En las imágenes del programa, divulgadas por redes sociales, Nadia Ferreira aparece cantando con alegría el tema junto a Gus Corvalan en un set que simulaba el aspecto de una casa de muñecas.

Nadia Ferreira cantó 'Barbie Girl' en 'Parodiando' | (Telefuturo)

“Hi, Barbie!”, expresa Corvalan a la joven modelo de entonces unos 16 años al inicio de su presentación justo como en la canción original. “Hi, Ken!”, responde ella antes de proceder a cantar.

Luciendo hermosa en un vestido amarillo, Ferreira entonó en inglés el tema cuando aún no dominaba tanto el idioma como ahora y dejó todo en el show en directo donde además bailó.

Nadia Ferreira cantó 'Barbie Girl' en 'Parodiando' | (Telefuturo)

“Momentos que mantienen humilde a Nadia Ferreira”, comentó en Instagram la cuenta @thecrown.py junto a un extracto de la interpretación de Barbie Girl de la esposa de Marc Anthony.

Al final, Nadia no ganó la competición, pero sin duda se trató de una experiencia muy importante en su vida en la que su madre y su hermana, Ludy y Eli Ferreira, estuvieron apoyándola hasta el fin.

Nadia Ferreira cantó 'Barbie Girl' en 'Parodiando' | (Telefuturo)

De hecho, tras ser sentenciada por tercera vez consecutiva, la reina belleza prácticamente abadonó la competencia al decidir que no pediría votos para ser salvada “por respeto al público”, según Epa

En consecuencia, perdió ante uno de sus competidores por una gran diferencia. Al conocerse los resultados, la de Villarrica dijo que no era “un adiós sino más bien un hasta pronto”.

Cabe destacar que Nadia Ferreira ha confesado que uno de los sueños de su vida es ser cantante y no está cerrada a cumplirlo. “Es algo que siempre quise y no he estudiado canto”, dijo a HOLA USA.

“En mi familia no hay cantantes. Canto todos los días. Me encanta interpretar en guaraní...”, agregó. Además, contó que le fascina cantar música árabe en la ducha, aunque no entiende el idioma.