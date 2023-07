¡La foto que rompió el internet! Danna Paola y Paris brillaron juntas con estos sensuales looks

Danna Paola cumplió otro de sus sueños, luego de subirse al escenario de Tomorrowland junto a uno de los DJs más influyentes de la música electrónica, Steve Aoki, con quien, además, estrenó su tema ‘Paranoia’.

La cantante mexicana, de 28 años, puso el nombre de México en alto, en uno de los festivales de música más famosos y más añorados alrededor del mundo, celebrado cada verano, en Boom, Bélgica.

Entre los famosos que también se sumaron a una de las máximas fiestas de la música electrónica estuvieron Tiësto, Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, entre otros, pero fueron los invitados especiales los que terminaron de llevarse el evento, entre ellos Danna Paola y Paris Hilton, quienes nos regalaron un crossover que muy pocos se hubieran esperado.

Steve Aoki y Danna Paola Instagram: @dannapaola (Instagram: @dannapaola)

La actriz de ‘Élite’, posteó un cartel de su participación en el evento de electrónica, donde se revelaban la fecha y hora de su presentación junto a Steve Aoki, pactada el 29 de julio y los horarios en los que podría ser vista, desde el escenario principal de Tomorrowland. A esto le sumó un mensaje donde su emoción se desbordaba: “Que locuraaaaa, que sueño estar aquí thank you friend this is crazyyyyy VAAMOSSSSS!”.

Danna Paola enciende las redes con su presentación en Tomorrowland

Danna Paola se subió al escenario principal de Tomorrowland no solo para entonar su nuevo tema junto a Steve Aoki, también para cantar la versión que el famoso DJ hizo junto a Ángela Aguilar, con ‘La Gata Bajo la Lluvia’ de Rocío Dúrcal.

Además, la cantante aprovechó ese momento para exaltar a su país gritando ‘¡Viva México!’, mismo que despertó el instinto patriota de sus seguidores, quienes no dejaron de aplaudir su participación en el famoso festival.

Danna Paola Instagram: @dannapaola (Instagram: @dannapaola)

Lo mejor de todo, vino cuando, en el backstage del evento, previo a su salida al escenario, se encontró con otras estrellas y compartió con las mismas, pero una foto es la que ha estado dando vueltas en las redes sociales.

También te podría interesar: “La vida sigue y te seguirá enseñando”: lecciones de Danna Paola al cumplir 30 que ya amamos

Danna Paola y Paris Hilton: el encuentro que no sabíamos que necesitábamos

No solo rompió el internet con su show junto a Steve Aoki, Danna Paola también se encontró con otra estrella de la cultura pop, Paris Hilton, donde, con looks distintos, se llevaron los aplausos del público.

Fue la propia, Paris Hilton quien presumió su encuentro con la cantante mexicana a través de una galería en sus redes sociales, donde también posó junto a Kid Cud, Kaaze y Dimitri Vegas & Like Mike.

Dos princesas íconos del pop

Mientras, la cantante de ‘Stars are Blind’, posó con un diseño de Bryan Hearns compuesto por un corsé de transparencias negro y una minifalda que, a sus 42, acabarían con las reglas de Carolina Herrera junto a una gran cola de caballo ondulada e impoluta hecha por Eduardo Ponce; Danna Paola exploró su lado Barbie más punk con un minivestido de estampado psicodélico azul marino, verde neón y rosa, al que sumó unas medias de red y botas altas de plataforma.

Paris Hilton y Danna Paola Instagram: @parishiton (Instagram: @parishiton)

El día de hoy, Danna Paola replicará la misma historia, esta vez acompañando en el escenario a los DJs Dimitri Vegas & Like Mike conocidos por sus temas ‘Instagram’, ‘Hey Baby’, ‘She Knows’ y ‘Say My Name’.