Esta sería la edad mínima para el estreno de FNAF en Ecuador

Five Nights At Freddy’s (FNAF), la popular serie de videojuegos de terror creada por Scott Cawthon, Five Nights At Freddy’s (FNAF), está a pocos meses de estrenar en cines. En muchos países, previo al estreno, ya se especula cuáles serían las edades mínimas para verla.

En FNAF, los jugadores asumen el papel de un guardia de seguridad nocturno en una pizzería llamada Freddy Fazbear’s Pizza, que está habitada por animatrónicos animados. Estos animatrónicos son personajes animados y robóticos que entretienen a los clientes durante el día, pero durante la noche, se vuelven extremadamente hostiles y agresivos.

El objetivo del jugador es sobrevivir durante cinco noches en la pizzería, evitando que los animatrónicos lo encuentren y lo ataquen. Los jugadores deben monitorear las cámaras de seguridad y usar puertas y luces para mantenerlos a raya.

El primer juego fue lanzado en agosto de 2014.

Estreno de FNAF (Cortesía)

¿Quiénes podrán verlas en Ecuador?

La edad para ver FNAF La Película en Ecuador sería desde 16 años en adelante, según el portal Nintendúo. Es decir, no está recomendada para menores de esa edad.

Ecuador estaría en el promedio de la edad mínima recomendada. Al igual que Ecuador, otros países que no la recomiendan para menores de 16 años son: España, Argentina, Bolivia, Venezuela.

Aquellos que recomiendan una edad no menor a 15 años son: Colombia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Puerto Rico, Uruguay.

Los países donde la edad mínima para el estreno de FNAF es de 13 años son: Estados Unidos y Nicaragua.

¿Por qué FNAF tiene restricciones?

Aunque muchos adolescentes ya lo juegan, con o sin conocimiento de sus padres, la película FNAF está basada en el juego de terror que presenta imágenes y situaciones espeluznantes y perturbadoras.

Los animatrónicos pueden ser aterradores y sus comportamientos pueden resultar perturbadores para los niños más jóvenes, lo que podría causarles ansiedad o miedo. Además, la trama y el trasfondo de FNAF involucran temas oscuros como asesinato, posesión de animatrónicos y eventos traumáticos. Estos temas requieren una comprensión emocional y madurez para procesarlos adecuadamente.