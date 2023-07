Así Selena Gomez hizo su empresa millonaria: sus 3 tips para potenciar nuestro emprendimiento

Selena Gomez es una de las famosas más inspiradoras de la industria, no solo por su talento frente a las cámaras, sino también por sus acertadas decisiones como empresaria.

La actriz posee un patrimonio neto de 800 millones de dólares, algo que se debe en gran medida gracias a su línea de maquillaje, Rare Beauty, la cual se ha convertido en todo un ejemplo para las mujeres emprendedoras.

Selena Gomez (Instagram: @selenagomez)

Según números de La Vanguardia, en 2022 la empresa generó al menos 100 millones de dólares en ingresos. Nuevas estimaciones aseguran que está en camino de generar 300 millones de dólares este 2023 y ponerse con un valor en el mercado de 1,2 mil millones.

Pero, ¿cuáles son las claves que podemos aprender de Selena Gomez para potenciar nuestro emprendimiento?

Busca tu factor diferenciador

Sí, el mercado del maquillaje estaba saturado en 2020 cuando la protagonista de Only murders in the building decidió atreverse a crear su marca. No obstante, lo hizo bajo principios que pocos antes habían tenido en cuenta: diversidad e inclusión.

De esta manera, hasta personas con discapacidades específicas pueden maquillarse porque sus empaques son amigables, por ejemplo. Ella abarcó a muchos sectores de la población y sobre todo, pensó en aquellos que tenían una necesidad desatendida.

Selena Gomez (Instagram: @selenagomez)

Alta calidad

Todas quedaron cautivadas en las redes sociales al descubrir la gran calidad de sus productos y que rinden muchísimo. Esto motiva a todos los sectores de la población a comprarlos porque saben que la inversión valdrá la pena y no tendrán que reponer el producto tan rápidamente.

Selena Gomez (Instagram: @selenagomez)

Marketing

De nada sirve tener un gran producto o servicio, pero que nadie lo conozca. El boca a boca de las influencers han hecho que el emprendimiento de Selena Gomez sea uno de los más reconocidos en internet, así que es importante refrescar tu campaña de marketing, hacer presencia en redes sociales y contactar a microinfluencers que tengan llegada en tu público objetivo.