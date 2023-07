“Hay que bañarse”: Piqué reaparece con desaliñado look y acusan a Clara Chía de tener “mala mano”

Gerard Piqué no tiene un día de paz. La polémica separación con Shakira le sigue pasando factura al antiguo futbolista español, quien despierta cada controversia en sus apariciones en las redes sociales.

Gerard Piqué reaparece en redes sociales es destruido por los internautas

El catalán publicó un nuevo video tras más de 60 días que compartió la romántica foto con su nuevo amor Clara Chía. Ahora, reapareció enseñando la nueva indumentaria del FC Andorra, pero lo que más llamó la atención fue su apariencia, incluso su manera de caminar.

“Espectacular, preparaos para una nueva temporada”, comentó Gerard Piqué en el video que en menos de 24 horas generó miles de me gustas. El catalán se vio con un atuendo deportivo, zapatillas, short y camiseta, mientras caminaba tocando las paredes a medida que avanzaba.

El catalán fue fuertemente criticado por su manera de vestir y de caminar

“Qué flojera me da este hombre”, “Báñese primero. Camina como con problemas. ¿Este tipo ya me cae mal”, “Por qué caminas arrastrando los pies? Aaah, ya recuerdo que eres un arrastrado”, “Pique será más conocido por lo que le hizo a Shakira que por sus habilidades jajaja”, “Este wey se viste de la reverga ahora, Shakira le escogía la ropa o que pasó?”, “La mala mano si existe y no lo discutiré con nadie jajajaja”, “A la verdad q la Shakira estaba como su canción! Sorda, ciega y muda! Pq este Piqué si esta malito pero malito”, “Camina como niño, tocando las paredes” y “la mala mano si existe y no lo discutiré con nadie”, fueron algunos de los comentarios que recibió Gerard Piqué.

Los internautas también mencionaron a Shakira, quien sigue facturando con sus éxitos mundiales. “¡Hasta ahora me pregunto como Shakira pudo meterse con este niňato”, “¡Que descaro, exhibiendo los premios de Shakira, ya supérala y devuélvelos! Y pone a “la empleada” la moza a grabar que ni para eso sirve”.