¿Está del lado de Rauw? Madre de Rosalía ‘agradece’ con inesperado mensaje tras ruptura

El supuesto fin de la relación de Rosalía y Rauw Alejandro no ha pasado desapercibida en medio de la fiebre de rupturas y es que aún en medio de las especulaciones, algunos no terminan de creer que sea verdad.

Los cantantes habían estado juntos desde hace tres años, comprometiéndose apenas en marzo de este año. La Motomami se había dejado ver muy emocionada al momento de presumir su anillo de compromiso en vísperas del lanzamiento del videoclip ‘Beso’ en el que ambos colaboraron como parte del proyecto RR.

Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su compromiso en el video de 'Beso' | Instagram (Instagram)

En una entrevista con el streamer Ibai Llanos poco después del compromiso, Rosalía declaró que optaron por llevar su relación en lo privado para evitar mezclar lo profesional con el romance y que en Rauw había encontrado a alguien que estaba en el mismo nivel emocional que ella. “Los hombres que tenía a mi alrededor eran emotionally unavailable (no disponibles emocionalmente). Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía qué intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia”, le dijo al cantante.

¿Qué dijo Rosalía sobre su ruptura con Rauw Alejandro?

Si bien ninguno de los dos confirmó o desmintió la ruptura cuando comenzaron a circular los rumores, finalmente rompieron el silencio.

“Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas. Nosotros sabemos lo que hemos vivido”, dijo Rosalía. ““Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, finalizó.

Rosalía confirma su separación de Rauw Alejandro. / Foto: Instagram

Por su parte, Rauw publicó: “Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”.

Además, el reguetonero aprovechó para descartar los rumores de infidelidad. “Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas (...) Por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

El inesperado mensaje de la mamá de Rosalía

Pilar Tobella, madre de Rosalía no es una figura pública y suele mantenerse alejada de los reflectores, aunque siempre acompañando a su hija. Es por esto que nadie esperaba que enviara un mensaje con el que muchos han creído apoya a Rauw.

“Gracias a Rosalía y gracias a ‘todos’ los que han contribuido y lo han hecho posible”, se lee en redes sociales.

mamá de rosalía así se pronunció la madre de la cantante (Instagram)

La señora Tobella plasmó estas palabras en medio del fin de la gira de Rosalía en París sin embargo, los fans se sorprendieron por su respuesta luego de ser cuestionada sobre a qué se refería con “todos”.

“Todos es todos”, aseveró en otro mensaje.

mamá de rosalía Así se pronunció la madre de la cantante (Instagram)

En la publicación, seguidores de Rosalía y de su madre expresaron: “estoy devastada necesito que “todos” sea broma”; “Ese “todos”es sospechoso...”; “¿A qué se refiere con TODOS ES TODOS? Me confunde”; “Nooo ese Rauw no merece estar en TODOS”, se lee.