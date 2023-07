Danna Paola no afinó y termina sentenciada en ‘Yo Me Llamo’: Es la primera vez que la imitadora está en esta posición

Por primera vez en lo que va de la sexta temporada de ‘Yo Me Llamo’, Danna Paola fue sentenciada. La participante cantó el tema ‘Nada’ pero no cumplió con las expectativas de los jueces. La artista tuvo problemas de afinación y eso la colocó entre los peores de la noche.

José José, Hector Lavoe, Mon Laferte, Stim, Luis Fonsi y Danna Paola, fueron los imitadores que cantaron en la gala 31 del reality show que se transmite por Teleamazonas. Los jueces destacaron que todos han ido evolucionando y creciendo dentro de la escuela de ‘Yo Me Llamo’, “pero aún faltan detallitos en todos para poder ser el doble perfecto”.

[ Juan Gabriel tiene competencia en ‘Yo Me Llamo’: José José cantó ‘El Triste’ y enloqueció al jurado ]

Durante la presentación de Danna Paola, destacaron que hubo sensualidad, buen manejo del escenario y correcto uso de los bailarines. Sin embargo, falló la afinación y un buen control de la respiración.

“Nos han gustado siempre tus presentaciones, por la energía, esa fuerza que transmites, la misma sensualidad que ya encontraste. Hay formas de ser sensual, de poner la cara, pero a veces, vas de una cara a otra que no es necesario. Hay que bajarle, eso tienes que incorporarlo y saber cuando si o no”, fue la crítica que realizó Érika Vélez durante la evaluación.

De igual forma, Pamela fue la que más destacó los problemas de afinación que tuvo, diciendo “Tuviste problemas en la afinación, en los finales. No una vez, si no unas cuantas veces. Te falto control en la respiración. Necesito que controles eso y que no vuelva a suceder”.

[ La maestra de ´Yo me llamo´ queda fuera de la competencia: “El timbre de tu voz no se parece al de Natalia Lafourcade” ]

Para Pamela Cortes, que los participantes no desafinen es importante, la también cantante ha resaltado en diferentes galas, que “a esta altura del programa es un error que no podemos permitir”. De igual forma, Axel también intervino diciendo “Me falto un poquito de danna Paola en la voz, no en todo, pero si en algunso pasajes”.