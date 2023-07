Rauw Alejandro y las evidencias que contradicen su comunicado oficial de ruptura con Rosalía

“Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí. Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso”, son las primeras líneas que recoge el comunicado que Rauw Alejando, ex novio de Rosalía, publicó para hacer totalmente oficial el rumor que corría en torno al rompimiento de su noviazgo con la cantante española.

Sin embargo, junto con la presunción de separación, también surgieron hipótesis del por qué, siendo la de la infidelidad, la presunción que más se lee en redes y medios de entretenimiento. Aunque hasta ahora no existe ningún material que avale esta suposición, hay muchas señales que apuntarían a un tal vez.

Para comenzar, basta con decir que lo dicho por el artista puertorriqueño, no compatibiliza con la realidad de las redes, pues “hace unos meses” es una frase que guarda mentira, pues basta solo con ver publicaciones del pasado mes de junio, para darse cuenta que hace un mes, la pareja se mantenía en pie, tanto en redes como en medio, te mostramos.

1. Parodia de novios

Mayo, Rosalía imita a Rauw

Junio, Rauw hace lo mismo en venganza

“¿Queeeee noooooo? 😂😂😂😂 Es tiempo de venganza. Te amo!! 😇”, escribió el artista.

Con una peluca de color negro, Rauw Alejandro detalló paso a paso como es el diario vivir de Rosalía, al tiempo que intentó copiar su acento, “skincare routine” y hasta la forma de comer.

2. Entrevista en el ´El hormiguero´, el pasado 12 de junio, Rosalía aún hablaba de boda

La cantante aseguró en el programa, que al terminar su gira con ´Motomami´ se dedicaría a los preparativos de su matrimonio, y a su vez, habló de cómo fue la pedida de mano de Rauw.

“Me lo pidió en Puerto Rico. Fue en la casa de sus abuelos que está en la montaña y se ve todo Puerto Rico. Había fuego artificiales porque era Año Nuevo. Yo no me lo esperaba para nada. Sacó la casa, que se le quedó trabada en el pantalón, y me lo dijo y yo me puse a llorar lagrimones”, dijo.

¿Hace meses? Es evidente que no.