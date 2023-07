Lily Collins será Polly Pocket en ‘live-action’ de la muñeca: ¿qué más se sabe de la película?

Después del impresionante éxito de Barbie, Mattel está listo para continuar expandiendo su propio universo cinematográfico con películas centradas en otros de sus juguetes más famosos.

La siguiente en la lista es Polly Pocket, una línea de muñecas creada por Bluebird Toys en los años 80, pero comprada por la empresa fundada por Harold Matson y Elliot Handler en 1998.

La compañía anunció que producirían un largometraje de acción real del juguete –que ya cuenta con producciones y libros animados– con Lily Collins como protagonista en junio de 2021.

“Como niña obsesionada con Polly Pockets, ¡es un sueño hecho realidad anunciar este proyecto!”, develó la actriz de Emily en París en un post en Instagram junto a una foto de ella en su infancia.

“Me estoy asociando con el equipo más inspirador para reintroducir Polly al mundo de una manera divertida y moderna... llevando estos pequeños juguetes a la gran pantalla”, agregó.

Lily Collins será la protagonista de la película de 'Polly Pocket' | (Instagram / Mattel)

Desde entonces, el proyecto se ha estado en desarrollo, pero ahora ha vuelto a acaparar la atención con el fenómeno Barbie. Por eso, te contamos lo que se sabe hasta ahora del live-action.

¿Quién está a cargo de la dirección de Polly Pocket?

El largometraje de Polly Pocket será dirigido por Lena Dunham, quien es reconocida por crear y protagonizar la serie Girls. La directora también se encargó de escribir el guion para la producción.

“Polly Pocket fue responsable de innumerables horas de escapismo infantil para mí. Polly me dio un pequeño mundo de magia y autonomía para narrar, por lo que es bastante poético abordar estas mismas ideas ahora como directora”, expresó Dunham a Variety en 2021.

“Estoy muy emocionada de hacer valer mi amor por esta propiedad histórica y también mi creencia profundamente arraigada de que las mujeres jóvenes necesitan películas inteligentes y divertidas que les hablen sin condescendencia”, agregó la intérprete de 37 años.

¿Quiénes producirán la película de Polly Pocket?

Aparte encarnar a la micromuñeca, Lily Collins también trabajara como productora de la comedia familiar escrita y dirigida por Lena Dunham. La estrella lo reveló en el post del anuncio del proyecto.

“Estoy muy contenta de participar como productora y también como Polly. No puedo esperar a sumergirme en este mundo de colores pastel”, expresó en aquella ocasión.

Robbie Brenner y Kevin McKeon se encargarán de supervisar el largometraje para Mattel Films. Por otro lado, Sandino Moya-Smith y Winnie Carrillo son parte de la producción para MGM.

Liz Watson y Michael P. Cohen de Good Thing Going fungirán productores ejecutivos.

Polly Pocket es una de las muñecas más populares de Mattel | (Mattel)

¿Cuál es la trama de Polly Pocket?

El filme de Polly Pocket narrará la historia de una niña y una mujer de bolsillo que entablan una amistad. De acuerdo a Brenner a Variety, el guion de la cinta ya está terminado y es “genial”.

“En primer lugar, son dos de mis damas favoritas”, confesó el director de Mattel Films sobre Lily Collins y Lena Dunham en una reciente entrevista con la revista.

“Ha sido una colaboración asombrosa. Lena es muy colaboradora y se arremanga y realmente le gusta tomar notas y escuchar. Ella es increíble”, expresó.

“Lily es tan inteligente, tan específica y tan productiva. Ha sido una colaboración increíble, así que estamos encantados con ella. Con suerte, lo haremos en algún momento en el futuro”, concluyó.

Por otro lado, en entrevista a The Hollywood Reporter en 2022, Lena dijo: “Nos divertimos mucho con la idea de lo que sucede cuando una persona pequeña se encuentra con un mundo grande”.

Lily Collins será la protagonista de la película de 'Polly Pocket' | (Instagram)

¿Polly Pocket tiene fecha de estreno?

El filme aún no tiene una fecha de estreno tentativa. No obstante, incluso si todo está listo para empezar a grabar, el rodaje no podrá iniciar sino hasta después de las huelgas en Hollywood.

Por lo tanto, la cinta de Polly Pocket podría tardar al menos un par de años en llegar a la gran pantalla.