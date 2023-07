“La carta de los amantes”: Así fue la predicción de Mhoni Vidente para Rosalía y Rauw Alejandro

La confirmación que tanto se temía ya fue dada, los fanáticos de Rosalía y Rauw Alejandro siguen sin salir del asombro. Fue el intérprete de ´Desesperados´ quien dio el comunicado oficial por medio de su cuenta en Instagram, y aunque todavía no se cree, es verídico, tras tres años juntos la pareja decidió romper con su promesa de amor.

La realidad es que para muchos sigue siendo una sorpresa, sin embargo, hubo alguien que hace tan solo unos meses lo vio venir, e inclusive dio fe de que así pasaría, Mhoni Vidente. La tarotista cubana aseguró que aunque podía ver que había amor, la pareja no llegaría al ´juntos por siempre´.

Fue exactamente en abril, que la pitonisa realizó su lectura y predijo que los novios tomarían caminos distintos movidos por una discordia proveniente de una tercera persona, siendo este uno de los rumores que más toma fuerza en el contexto de ruptura, solo que en aquel momento Mhoni vislumbró un posible titubeo por parte de la cantante española y no por Rauw, que es lo que realmente se presume.

“La carta de los amantes nos dice que hay un tercero en discordia por parte de ella, que hay alguien que la está invitando a salir, que le está coqueteando, que le está ganando el terreno a Rauw Alejandro, y es que ella es muy guapa; que es un deportista, un futbolista de allá de España”, aseguró hace un tiempo atrás.

Sumado a esto, se adentró en un escenario que también se cumplió, el compromiso, la ilusión de casarse. “Rosalía va a estar pensando en casarse. Sí, la veo muy ilusionada con él, pues ya tienen dos años, pero Rosalía nota que hay alguien más atrás que le está moviendo el tapete, que la está haciendo pensar, hay mujeres que de la iglesia se regresan”, dijo.

Comunicado de Rauw Alejandro

“Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí. Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso”.

“Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

“Sin mas nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí”, fue lo que indicó en sus redes sociales Rauw Alejandro.