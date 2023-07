Julieth Ulloa tuvo más vidas que un gato al imitar a Natalia Lafourcade en ‘Yo Me Llamo’

Doble de Natalia Lafourcade en 'Yo Me Llamo'

Cada vez son menos, los participantes que quedan en competencia en ‘Yo Me Llamo’. durante la gala 30 del reality de imitación, Natalia Lafourcade fue la cuarta eliminada de la sexta temporada. sin embargo, su salida no sorprendió a los seguidores ya que, para muchos es una artista que debió salir mucho antes

Su participación en el programa no pasó desapercibida y estuvo llena de presión desde un principio ya que, al momento del casting, aunque Pamela Cortes y Érika Vélez tocaron el botón verde y fue suficiente para entrar entre los clasificados, Axel dejó claro que no compartía la opinión de sus compañeras “porque para mí no tienes el timbre de voz de Natalia”.

A pesar de eso, el propio juez argentino le dijo que los profesores de ‘Yo Me Llamo’ podrían ayudarla y quizás, llegar a parecerse vocalmente a la artista. Pero esto no sucedió, semana tras semanas, los jueces realizaban el mismo comentario, incluso llegó a estar en varias oportunidades en la gala de eliminación, logrando salvarse, pero durante la gala 30 ya no fue posible.

[ Axel es directo con Natalia Lafourcade en ‘Yo Me Llamo’: “Debes seguir tu propio camino en la música” ]

Todo el jurado estuvo de acuerdo en que, el timbre de voz seguía sin parecerse y, por eso, luego de varias oportunidades, tomaron la decisión de eliminarla.

¿Quién es la mujer detrás del personaje?

Julieth Ulloa es el verdadero nombre de Natalia, la joven utiliza sus redes sociales para promover el arte y la cultura, así como mostrar sus dotes naturales para el canto.

Además, su amor por el canto es algo que tiene desde niña y, aunque ahora imita a la artista mexicana, también lo ha hecho con Joy, Julieta Venegas, Mon Laferte y otros artistas de música en inglés. Además del canto, Julieth es madre de familia e imparte clases en educación infantil bilingüe, por eso logra imitar artistas en inglés. Actualmente cursa una maestría en Dirección, Liderazgo y Gestión de Centros Educativos; y divide su tiempo para viajar a Guayaquil a los ensayos del concurso y otras actividades.