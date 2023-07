Diana Astudillo es la artista de las miradas: la hora y fecha donde presentará su primera obra “Rostros”

La artista ecuatoriana Diana Astudillo, especialista en las técnica de oleo, carboncillo, acrílico, pastel y acuarela, lanzará su primera obra llamada “Rostros”. La obra será puesta a la venta a partir desde el 5 de agosto en las instalaciones de el Hotel Selina, ubicado en la Av. Diego de Almagro y Cordero, dónde será la presentación del libro que lleva 80 retratos, a las 19h30. Además, a partir del 16 de agosto, se expenderá tambien en la librería El Farol, ubicado en la Av. Amazonas y Joaquín Pinto y en la Biblioteca de la Universidad Andina Simón Bolívar.

“Ya entrada la pandemia, encontré el tiempo perfecto para dedicarme a lo que más amo, la pintura. Empecé a inspirarme en fotografías y retratos de todo el mundo. Tuve como aliadas a las diferentes redes sociales, que por meses fueron nuestro único contacto en el mundo exterior”, cuenta Diana Astudillo a Metro Ecuador.

De igual manera, explica el origen de la inspiración que toma forma al momento de plasmar su esencia en los rostros: “las miradas, las pieles y los gestos me invitaban a plasmarlos en mi lienzo en blanco. Descubrí­ que cada persona tiene un universo dentro de sí. Empecé a escribir historias con mi pincel”.

Diana Astudillo cuenta cuál es el origen de su obra. Imagen: Roberto Cadena/ Metro Ecuador

Diana señaló que pintó alrededor de 200 obras. Incluso había días en que pintaba dos retratos diarios, momentos en que más se sentía inspirada. Así fue como surgió la idea que hoy encarnó en su primer libro.

Una artista de la mirada

Uno de los detales que más llama la atención en los retratos que pinta Astudillo son los detalles en los ojos. Aquellas miradas que lograr envolver a quienes contemplan cada uno de sus cuadros, son esa impresión que devuelve a la esencia humana su sensibilidad.

“A través de la alegría tu puedes ver los sentimientos, puedes ver más allá de lo que puede resultar una simple mirada. Puedes ver el alma de una persona... Eso es a mí lo que me cautiva... Algunos rostros me dan la tranquilidad, otras miradas son más inquietantes, de tristeza, de nostalgia... Eso es lo que me gusta plasmar en mis retratos”, explicó Diana.

Dos de los 200 retrato de Diana Astudillo. Imagen: Roberto Cadena/ Metro Ecuador

¿Quién es Diana Astudillo?

Diana Astudillo es comunicadora social de profesión. Se graduó en la universidad Salesiana de Quito. Ha sido una gran apasionada por el mundo del arte, en su diferentes expresiones: música, cine y la fotografía.

Se considera una artista autodidacta, por lo que aplica diferentes técnicas en sus obras. Muestra el poder del arte como una forma de vida. Plasma sus emociones en sus cuadros de una manera liberadora. Es justamente esa filosofía la que la llevó más adelante a ser maestra de arte de niños y adultos.

“Nunca es tarde para hacer lo que te gusta, para realizar tus sueños con esfuerzo y paciencia. Agradece cada situación que vives, porque todo conlleva un aprendizaje”, agregó la artista quiteña de 41 años.