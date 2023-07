Que Rauw, Pique y Anuel aprendan esto de Daddy Yankee y sus 28 años de matrimonio

Ha sido una temporada marcada por las rupturas en el mundo de la farándula, siendo Rosalía y Rauw Alejandro los protagonistas del escándalo más reciente.

Ambos estuvieron juntos por tres años e incluso se comprometieron apenas en marzo de este año sin embargo, se han unido a Shakira y Pique, Karol G y Anuel AA y Sofía Vergara con Joe Manganiello. Todos han tenido factores en común que llevaron a la ruptura como las infidelidades y la falta de responsabilidad afectiva que hizo que los problemas se acrecentaran en la relación.

Rosalía La cantante dio una señal contundente de su ruptura (Tiktok)

Ahora en redes sociales internautas han recordado un caso de éxito del que todos deberían aprender: Daddy Yankee.

Daddy Yankee la pareja ideal

Quizá el reggetonero es mundialmente reconocido por éxitos como Gasolina, Rompe y Limbo sin embargo, ha sido un hombre ejemplar en su vida privada no sólo como papá sino como pareja.

El artista inició su carrera en la década del 90 como invitado del DJ Playero para colaborar en sus álbumes y unos años más tarde comenzó a colarse en las listas de éxitos por cuenta propia. Eso sí, siempre ha estado acompañado de Mireddys Gonzáles, el amor de su vida y esposa desde hace más de 20 años.

Todxs chillando que ya no creen en el amor por lo de Rauw y Rosalía, y no saben que DADDY YANKEE lleva 28 años ininterrumpidos con Mireddys González. GOAT. pic.twitter.com/6C9ckpqaKZ — HXKL𓂀 🔥 (@Russ_Galvan) July 26, 2023

Son extrañas las ocasiones en las que habla de su vida privada abiertamente sin embargo, en sus redes sociales comparte de vez en cuando imágenes junto a su familia, siempre dedicándoles mensajes llenos de amor y admirración.

En 2006, durante una entrevista con María Celeste Arrarás en “Al rojo vivo”, Daddy Yankee sentenció: “Detrás del éxito de un hombre hay una gran mujer”, agradeciendo la presencia de Mireddys en su vida.

Mientras que Daddy Yankee es un fenómeno a nivel mundial, Mireddys ha llevado una vida más discreta, aunque suele ser muy activa en redes sociales mostrando sus viajes y escultural figura a sus 46 años. Su estilo sano de vida y carisma la han hecho acreedora de su propio séquitos de fans, quienes constantemente le dejan mensajes expresando admiración y respeto por el gran trabajo que ha hecho como madre y esposa.

Daddy Yankee (Instagram)

Así fue la historia de amor de Daddy Yankee y Mireddys

Se conocieron cuando eran pequeños y cuando cumplieron 17 años, se casaron. Poco después llegó su primer hija, Yamilette Ayala Gonzáles. Si bien el propio Daddy Yankee confesó que las cosas no fueron fáciles y que tuvo que trabajar duro para sacar a su familia adelante, es ahora que ha demostrado que todo ese esfuerzo valió la pena.

Además siempre ha reconocido el apoyo de su esposa, algo que sin duda es un pilar muy importante en toda relación sana y duradera.

Daddy Yankee (Instagram)

“Estuvo en esos momento en que nadie creía en mí, no sabía lo que me deparaba el futuro. Ella me buscó por quien era, por mi esencia, yo estaba lidiando con el trauma de la pierna, mis frustraciones y de repente la música llegó a mi vida y cambio todo”, reveló Yankee en aquella entrevista con “Al rojo vivo” de 2006.

Mientras los fans creen que la discreción que siempre han manejado en medio de lo caótica que puede ser la fama, el reggetonero ha sido claro al decir que la clave para mantener un matrimonio tan sólido es que él y su esposa son mejores amigos que se tienen gran confianza, respeto y admiración mutua.