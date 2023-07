La Casa de la Música presenta “Rock bajo las velas”

La Casa de la Música y la Fiesta del Cumbión presentan ROCK BAJO LAS VELAS, una experiencia única con lo mejor del rock clásico y la música disco, el sábado 29 de julio de 2023, a las 20h00.

En este concierto se revivirán los éxitos más famosos de Elvis Presley, The Beatles, Bee Gees, Michael Jackson, Aretha Franklin, AC/DC, Queen, The Rolling Stones, Kiss, entre otros.

Con más de mil velas en escena, el público disfrutará de un extraordinario repertorio con temas como Jailhouse Rock de Elvis Presley, Come together de la banda icónica The Beatles, Stayin’ Alive de los Bee Gees, Billie Jean de Michael Jackson, I was Made for lovin’ you de Kiss, Smell like teen spirit de Nirvana, entre otros éxitos del rock clásico y la música disco.

En esta ocasión, el concierto contará con la participación de artistas de lujo como Mateo Terán, Jennyfer Byron y María Karla Gómez, acompañados de talentosos músicos de la escena local.

El público puede adquirir sus entradas en boletos.casadelamusica.ec. En esta ocasión el valor de la entrada es de $20. Aplica descuentos para personas de la tercera edad, menores de edad y personas con discapacidad.