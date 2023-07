Así habría sido la traición de Rauw Alejandro a Rosalía, una modelo colombiana está involucrada

El mundo del entretenimiento está el shock después que una de las parejas del momento terminará su relación, decisión que llegó tras haberse comprometido. Rauw Alejandro y la Rosalía cerraron su capítulo de romance y la razón sería una supuesta infidelidad.

[ “Es un poco intensa”: las veces que Rosalía y Rauw Alejandro probaron que no todo era perfecto ]

Uno de los nombres que ha comenzado a ganar relevancia es la de la modelo colombiana de 31 años Valeria Duque. La supuesta aventura habría ocurrido en México, según reseña el medio La Marca.

‘Venita’, como conocen a la joven, habría contado los detalles de la noche que pasó con Rauw Alejandro a su mejor amiga Laura Sánchez. Esta última habría sido la encargada de divulgar el chisme en el mundo del modelaje; el artista incluso la habría vuelto a buscar.

“Son bastante reconocidas. No solamente por ser modelos, sino porque participaron en realities, campañas de moda famosas, vídeos de reggeatoneros famosos, tienen marcas de ropa, etc...”, señaló un perfil de Instagram sobre este rumor.

“Ella estuvo en el backstage, pudo conocer a su artista top, disfrutó del concierto y cuando terminó: adivinen. Sí, Venita se fue con el susodicho. Pasaron la noche juntos y después cada uno por su cuenta. El problema es que Venita y Lalita se lo cuentan todo”, continuó diciendo.

“El susodicho quería volver a verse con Venita, pero ella no repite jamás”, termina reseñando el medio El Desmarque.

Reacciones de los seguidores

En redes los comentarios no se hicieron esperar con especulaciones, “Yo me lo presentía, Rosalía se veía muy triste”, " “En estos tiempos ya nadie lucha por amor”, “El amor no existe definitivamente”, “Qué triste, se veía mucho amor en ellos”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.