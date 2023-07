Alci Acosta se despide de Ecuador este 29 de julio, no renunciará a su humildad y carisma

El Rey del Bolero se despedirá de los escenarios este próximo 29 de julio en el Coliseo General Rumiñahui. Alci Acosta ha marcado la historia del bolero y de los melancólicos con cada uno de sus temas, donde destacan “La Copa Rota”, “Traicionera”, “Amor Gitano”, entre otros.

Es que cada uno de sus sencillos han acompañado generaciones en el despecho y desamor. Desde entornarla en una rockola hasta las actuales plataformas digitales, el señor Alci Acosta nos ha conmovido.

De cara a su show en la capital, donde estará acompañado de Myriam Hernández, Luis Mateus y los Inquietos del Vallenato, conversó con este medio. El colombiano narró que tiene un enorme cariño por nuestro país, además que ama al público que corea sus temas.

“Cada vez que voy a Ecuador el cariño es mayor. Me llena de mucho orgullo y alegría saber que un país que no es mi Colombia me quieren mucho”.

Alci Acosta, el Rey del Bolero Instagram

Despedida de los escenarios

El “Emperador del Sentimiento” comentó que todo inicio tiene su final, y el final de su carrera ha llegado. Una de las razones responde a su estado de salud el cual impide su fluida movilidad más no a afectado sus cuerdas vocales.

“Desafortunadamente, todo comienzo tiene su final. Llegó la hora de despedirme de tanta gente que me quiere, no es fácil. Yo sé que cuando yo me retire sentiré mucha nostalgia, por la gente que he conocido, que me quiere, que me admira.

Los años no viene en vano. Hoy en día tengo problemas con mi físico, que ha dado pie para que piense en hacer una para. Desafortunadamente mi movimiento de cuerpo es bastante complicado

De igual manera, anticipo que apenas termine con los shows pendientes me someteré a una cirugía. No sé qué haré cuando me retiré, me va hacer mucha falta los viajes, el aplauso de la gente, conocer países”.

Alci Acosta, el Rey del Bolero Instagram

Su música no distingue edades o tiempo

“Es algo insólito, cuando comencé pensé que mis fanáticos eran gente ya veterana o madura. Llegue en una parte de mi carrera que me percate (un concierto en Manizales) que jóvenes eran de 18 a 25 años de edad”.

Leyendas de la música

Para Alci Acosta una de las personas que marcó su carrera, a nivel profesional y de amistad, fue Julio Jaramillo. El colombiano lo tilda como su hermano y cataloga como un orgullo el haber compartido sencillos a su lado.

“Mi hermano y gran compañero Don Julio. Para mí fue un orgullo, en el año 1967 grabamos una serie de canciones que se hicieron inmortales en la voz de ambos.

No me cansó de decirlo, la unión que hice con mi compañero (J.J) es la que más me llenó. Lo guardo con mucho cariño”.

Alci Acosta, el Rey del Bolero Internet

Bolero es inmortal

“Todo va cambiando, las épocas. Pero nosotros los boleristas hemos contado con esta dicha que con nuestro género nunca pase de moda. Vamos a perdurar por muchos años más, el bolero nunca va a pasar de moda”, señaló.

Alci se considera una persona muy querida por su audiencia. Dentro de su extensa carrera, de casi seis décadas, ha quedado pendiente el grabar un tema musical con La Sonora Matancera.

Odio Gitano es el tema que más quiere debido a que lo lanzó al estrellato. Cinco centavitos, Copa Rota, Tango Negro, El Jornalero, El Preso 9 son temas referentes en su carrera y que recuerda con cariño aunque su bandera de presentación es: No Renunciaré.

Latidos para el Alma

El show está pactado para este sábado 29 de julio en el Coliseo General Rumiñahui. En el escenario estarán: Myrian Hernández, Alci Acosta, Los Inquietos del Vallenato, Luis Mateus, Yo Me Llamo Camilo Sesto y Rudy Lascala.

Existen tres localidades a la venta: VIP (35 dólares), Alci Fans (55 dólares), Myras Golden (80 dólares) y Myriam Box (100 dólares)