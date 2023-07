“Tan femenina como Schwarzenegger”: Bárbara de Regil posó en bikini y no le ‘perdonan’ su cuerpo

Para la actriz mexicana Bárbara de Regil su cuerpo es su templo, es por esto que desde hace más de una década comenzó una transformación para conseguir una figura definida, tonificada y sobre todo saludable, por lo que eliminó algunos alimentos de su dieta y le dio la bienvenida al ejercicio. Para muchos es ejemplo de disciplina y constancia, mientras que para otros es el ejemplo de cómo cambiar ‘para mal’.

Este domingo 23 de julio, De Regil fue a distraerse a la playa en Los Cabos en Baja California, por lo que no dudó en posar en bikini para luego compartir las imágenes con sus casi 9 millones de seguidores en Instagram. Pero le llovieron críticas, especialmente por cómo lucía su abdomen, que está bastante marcado.

“Lastimosamente tu cuerpo se está poniendo muy musculado y masculino. Calma con los ejercicios. Está bien hacerlos pero cuando se convierte en obsesión”, “Muuy guapa y bonita, pero ese abdomen no me gusta, está raro”, “Esos bultos todos raros en el vientre parecen implantes”, y ”¿Sensual? Parece igual de femenina que Arnold Swazeneger”, opinaron los detractores, sin ningún tipo de filtros.

Sin embargo, ella no le prestó atención. Sin embargo, durante el fin de semana compartió también un mensaje reflexivo: “Tu amor propio tiene que ser más grande y poderoso que tus miedos, más grande que tus etiquetas. Ojalá te des cuenta de lo que mucho que vales. Ojalá aprendas a que puedes amarte sola, sin necesidad de un beso de alguien. Ojalá te des cuenta que no necesitas la validación de alguien más para sentirte suficiente”.

La intérprete de ‘Rosario Tijeras’ está orgullosa de su cuerpo, por lo que no teme lucirlo con sus imperfecciones, por eso en muchas oportunidades presume sus estrías y luce sin problemas las estrías en sus senos y su vientre producto de su embarazo. Algo que le tomó tiempo aceptarlo y de lo que se liberó en mayo del año pasado cuando a través de las redes le dejó claro a todo el mundo.

“Yo creo que un angelito me iluminó y me dijo “AMATE”, así que dije basta de esconder lo que soy y seré. Este es mi cuerpo y lo amo con toda mi alma. Y si a alguien más que no sea yo le molesta, pues cierra los ojos Bárbara: Te amo con todo y tus 16 estrías (solo en la pancita)”, afirmó la mexicana de 36 años.

En una entrevista que ofreció en el 2021, contó que antes “llevaba una vida de excesos, en comida, refrescos, postres, frituras, pan dulce, cigarro y alcohol, tenía pensamientos negativos en su mayoría, era muy orgullosa, con menos paciencia de la que he tratado de trabajar día a día. Me enojaba del 99% de las cosas que pasaban a mi alrededor”. Ahora está enfocada en el ejercicio y amarse con todos sus ‘detalles’.