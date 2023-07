¿Sergio Mayer maltrataba a Bárbara Mori? Famosa conductora lo confirma

‘La Casa de los Famosos’ ha revivido varias polémicas protagonizadas por sus participantes, entre ellas, la relación de Sergio Mayer y Bárbara Mori debido a las confesiones que él mismo ha hecho al respecto.

Pese a que la relación entre ambos llegó a su fin hace más de 20 años, sigue dando de qué hablar pues terceros han revelado situaciones de las que se tenían sospecha y ahora se confirman. Así sucedió con la periodista de espectáculos Pati Chapoy, quien afirmó que Mayer maltrataba a Mori, más allá de querer imponerse sobre ella “como un padre”, como el dijo.

Chapoy aseguró ser testigo que fue testigo de una violenta reacción que tuvo Sergio Mayer luego de que algo no salió como él lo planeó. La periodista señlaó que este se desquitó con la actriz, algo que también fue confirmado por Daniel Bisgno pues recordó que en una ocasión trabajó con ambos en un proyecto. El conductor aseguró que el cantante “la traía cortita”: “De pend... no la bajaba”, señaló.

Sergio Mayer El ex Garibaldi fue acusado de maltratar a Bárbara Mori (Instagram)

¿Cómo fue la relación de Mayer y Mori?

Se conocieron en los años noventa, en un centro nocturno popular entre la farándula llamado Magic. Comenzaron a salir y poco después contrajeron matrimonio en medio del escándalo, pues ella tenía 17 años y él 28.

En entrevista con Yordi Rosado, Sergio Mayer contó como fue su primer encuentro. “Ella iba a cumplir a penas 18, y ahí la conocí, ella había estado en un evento como modelo, edecán. La conocí muy chiquita y me encantó, estaba preciosa, divina. Ella era igualita a Sharon Stone”.

De la unión de Sergio y Bárbara nació su primogénito Sergio Mayer Mori pero el enlace solo duró cinco años. Aunque aseguraron que se trató de una ruptura ne buenos términos, el cantante aseguró que divorciarse “fue lo mejor”.

Bárbara Mori Así fue la relación de Bárbara Mori y Sergio Mayer (Instagram)

“Ella era muy chica, muy joven, tenía 19 o 20 años, empezaba su carrera, yo ya tenía un backroad. Yo quería que fuera disciplinada. Tuvo que ver mucho eso. En aquel tiempo yo fui muy estructurado y disciplinado y hay gente que no quiere, que no le gusta”, destacó Mayer.

El cantante reconoció que en su intento por guiar, proteger y catapultar a Bárbara generó conflictos en la relación. “Cometí el error de haber sido manager, papá, esposo, porque me convertí como en su papá, la quise proteger. Tengo mucho ese pedo. Así que dije ‘o somos pareja, o soy su papá o soy su manager’, y agarré todos los papeles. Y eso fue un error, un error tremendo mío”, reconoció.

Bárbara Mori La actriz y su hijo Sergio Mayer Mori (Instagram)

Eso ha dicho Bárbara Mori de Sergio Mayer

Si bien Bárbara Mori suele ser muy reservada cuando se trata de hablar de su vida personal, en una ocasión confesó en su cuenta de Instagram que si permitió que Mayer le hiciera ese daño fue porque de niña sufrió el rechazo de su mamá, quien además de que ésta tenía una relación complicada con su esposo.

“Yo pensé que mi mamá no me quería y por eso me dejó, y que mi papá no me quería y por eso me pegaba; entonces creces pensando que no mereces nada, que no vales nada y te empiezas a relacionar con gente que te hace daño, que te lastima”, reveló.

Actalmente ambos han estado en relaciones estables. Sergio Mayer se casó con Issabella Camil, con quien tiene dos hijas y Bárbara está en una relación con el productor Fernando Rovzar.