“Me invitó a cenar”: Reconocido influencer, Marko, consternado por el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago

El actor y comediante venezolano, Marko, estuvo hace pocos días de gira en Guayaquil y Portoviejo con shows de stand up comedy, donde tuvo la oportunidad de conocer al alcalde de Manta, Agustín Intriago, tal como lo contó en un video, y donde se mostró muy consternado por el asesinato del burgomaestre el 23 de julio tras un ataque armado.

“La última vez que fui a mi gira en Ecuador, mi último show fue en Manabí, en Portoviejo y estando ahí me dijeron ‘Mira, el alcalde de Manta, que está al lado, te quiere invitar a cenar”, recordó el influencer de 36 años muy conmovido por la lamentable noticia.

El comediante venezolano Marko expresó su pesar por el asesinato del alcalde de Manta Agustín Intriago. pic.twitter.com/qndiItCOCV — Metro Ecuador (@MetroEcuador) July 24, 2023

“Y fuimos a cenar y estuvimos compartiendo como cuatro horas. Lo conocí, un hombre educado, me habló tan lindo de Manta, de los proyectos que tenía, de lo que había logrado, de lo que iba a lograr”, agregó el comediante cuyo nombre real es Marco Pérez.

“De familia, un hombre de principios, que ha estudiado. Me mostró que fue uno de los alcaldes que ganó con el mayor porcentaje de aceptación. Yo subí una historia con él y la gente en el Ecuador, feliz”., seguía contando el venezolano.

Marko acompañó el video con la foto que se habían tomado junto a Rosita Saldarriaga, la esposa del alcalde fallecido y lamentó lo sucedido. “Lamentablemente me acabo de enterar que lo asesinaron hoy. Estas cosas no pueden seguir pasando, mucha fuerza al Ecuador y mucha fuerza en la familia, a su señora. De corazón mucha fuerza, Dios me los bendiga”.

El magnicidio de Agustín Intriago se dio pasadas las 13:30 en el barrio 15 de septiembre cuando salía de un evento deportivo. El burgomaestre no resistió a las heridas y falleció en el hospital de la ciudad.