Julio de 2023 — Un inquietante vídeo se ha viralizado en China, en el cual un hombre asegura estar "ATRAPADO EN UN BUCLE DEL TIEMPO" mientras se encuentra a bordo de un avión. Lo más impactante de sus declaraciones es que afirma que una de las azafatas no es humana, sino que se encuentra "CAMBIANDO SU BATERÍA". Aunque dispongo de escasa información al respecto, me resulta imposible no vincular este suceso con la historia de la mujer estadounidense que recientemente se viralizó, asegurando fervientemente que el protagonista de su vídeo "NO ES REAL". Estas revelaciones, por más insólitas que parezcan, no dejan de producir escalofríos y alimentar la inquietante posibilidad de que seres falsamente humanos convivan entre nosotros.