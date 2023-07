¡Con permiso! La Barbie Divaza llegó a las salas de cine, así fue el increíble look del influencer

“Sé lo que quieras ser”, un lema que se ha vuelto viral tras el estreno cinematográfico de Barbie, una película que ha despertado una marea rosa a lo largo de todo el mundo, y que ha inspirado a más de un fanático a la libertad y creatividad de atuendos, para la muestra un botón, está ´La Divaza´.

El reconocido influencer venezolano compartió la que fue su experiencia al asistir al estreno del filme dirigido por Greta Gerwig, donde dejó en evidencia su esencia de reina empoderada, con un look muy original, digno de una princesa y para el que tuvo que compra incluso 3 entradas, dado al exagerado tamaño de su vestido, el cual no podía ser de otro color que no fuese rosa.

“Inventada siempre”, así fue la descripción que dio ´La Divaza´a su atrevido look, donde paseó como toda una modelo de pasarela y posó con más de un fanático a las entradas de las taquillas de cine.

El creador de contenido se inspiró en una Barbie de estilo elegante la cual compartió en su mismo carrusel de fotografías, en el que dejó en evidencia su parecido para crear su vestimenta, las imágenes se volvieron prácticamente viral en las redes sociales, siendo hasta el momento uno de los looks más atrevidos para ir a ver Barbie.

Por otro lado, si aún no has visto la película, te dejamos una curiosidad que quizá puedan interesarte:

1. ¿Quién creó las muñecas Barbie?

Fueron creadas por Ruth Handler, cofundadora de Mattel, quien falleció en 2002. Nació en Denver, Colorado, y era hija de padres inmigrantes judíos y polacos.

Se graduó de la Universidad de Denver en 1938 con una licenciatura en educación. Después trabajó como secretaria en una compañía de juguetes. En 1945, se casó con Elliot Handler, quien también era un ejecutivo de juguetes.

Handler fue una pionera en la industria de los juguetes y ayudó a cambiar la forma en que las niñas jugaban y se vio como un símbolo del empoderamiento femenino. También fue una filántropa y apoyó muchas causas, incluyendo la investigación del cáncer de mama.