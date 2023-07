Demandan a Marilyn Manson por soplarse la nariz con una mujer

Pasaron ya cuatro años desde que Marilyn Manson se limpió la nariz con el cuerpo de una mujer camarógrafa presente en uno de sus conciertos desarrollados en New Hampshire, sin embargo, recientemente se conoció que dicho momento generó al artista de rock una demanda judicial.

Para evitar que todo se prolongue hasta los juzgados estadounidense, el abogado defensor del músico presentó esta semana un documento en donde explica que todos los cargos serían aceptados sin refutar para así llegar lo más pronto posible a un acuerdo que satisfaga a ambas partes involucradas.

Propuesta de acuerdo

Lo explicado en el expediente policial indica que Marilyn Manson se acercó a la camarógrafa Susan Fountain en la zona de barricada del escenario para colocar su cara cerca de su cámara y sacarse un moco sobre ella y por este gesto, también las dos manos de la chica habrían quedado mojadas de saliva. La acusación también indica que el cantante se aproximó por segunda ocasión para limpiarse de nuevo la nariz sobre su brazo y manos.

En el 2021, Brian Hugh Warner (nombre verdadero) se declaró inocente y la defensa alegó que el tipo de filmación que estaba haciendo la demandante suele exponer a los videógrafos a “contacto incidental” con fluidos corporales: “La interpretación escénica del acusado en los últimos veinte años es conocida por incluir actos impactantes y evocadores similares a los ocurridos aquí. La supuesta víctima accedió a exponerse al contacto potencial con sudor, saliva y flema en espacios pequeños”.

El juicio por los cargos de delito menor de agresión del pasado 19 de agosto del 2019 en el Bank of New Hampshire Pavilion, en Gilford, cada uno habría implicado una posible sentencia de menos de un año de prisión y una multa de 2.000 dólares de resultar culpable, sin embargo, una notificación de intención presentada este lunes 17 de julio señala que Manson planea no refutar uno de los cargos y que los fiscales desestimarán el otro en un acuerdo legal negociado.