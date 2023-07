Aunque Piqué le declaró su amor a Clara Chía públicamente, por esto dicen que es “falso” y “no le durará nada”

Piqué cada vez se muestra más enamorado de su novia Clara Chía Martí, a pesar de la polémica que ha generado tras serle infiel a Shakira.

Ya no teme mostrarse en público ni llevarla a eventos, sin importar las críticas ni el qué dirán, e incluso recientemente habló sobre ella y le declaró su amor públicamente, algo que no había hecho antes.

Durante un programa de la Kings League, Piqué abrió su corazón y le expresó su amor a Clara Chía Martí por primera vez.

Fue durante la sección llamada After Kings, donde Ibai Llano comenzó a molestar al futbolista diciéndole que no conocía el amor, lo que molestó a Piqué.

Ante esto, el futbolista no se quedó callado y le dejó saber que sí conoce el amor y lo está viviendo actualmente con Clara.

Gerard Piqué: " Yo he encontrado el amor ya" ❤🧡❤🧡 pic.twitter.com/2qrHZBVrMc — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) July 18, 2023

“Pero qué dices, que estás diciendo, siempre atacándome, yo he encontrado el amor ya”, dijo Piqué molesto, haciéndole la primera declaración de amor pública a su novia.

Ante esto, muchos aseguran que primero no lo dijo de forma sincera, pues su expresión no fue la de un hombre enamorado, además que con Shakira decía lo mismo, y no le duró nada, ya que lo catalogan como un “infiel de primera”.

“Ay por favor, ese “amor” no le durará nada”, “ya quisiera él saber lo que es el amor”, “uy mira sí se ve tan enamorado”, “jajaj no es que le brillaron los ojos de amor al decirlo”, “ni sincero se ve, pobre Clara, eso es lo que le hace creer, pero no la ama”, y “vamos a ver cuánto le dura ese ‘amor’”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque los critiquen, Piqué y Clara ya tienen más de un año de relación y se muestran felices y enamorados a donde quiera que van.