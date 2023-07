“Muchas veces pensé que este día nunca llegaría” Mayita Arizaga anunció su embarazo con un emotivo video

La influencer ecuatoriana, Mayita Arizaga, reveló a sus seguidores que está en la dulce espera. Con una fotografía junto a su pareja Bjota dieron la noticia mediante sus redes sociales con fotografías donde vestían de blanco y con la ecografía de su bebé.

“Aunque muchas veces pensé que este día nunca llegaría, al final entendimos que era en el tiempo de Dios y no en el nuestro. Hoy queremos anunciarles que viene bebé en camino”, escribió la pareja.

Por otra parte, en la cuenta de Facebook de Bjotaaaa compartieron con sus seguidores desde el momento en que se enteraron. En un inicio se ven imágenes cuando la prueba de embarazo salía negativo y después cuando al fin salió positivo, luego se ve su primer eco donde el doctor muestra al pequeño ser que crece en su vientre.

Confesó que tuvieron los primeros problemas en el embarazo, pero que su bebé es un luchador. En el video mostró su pancita, sus antojos y estragos.

Tras el anuncio, Mayita agradeció a sus seguidores por el cariño. “Para la gente que me sigue desde hace tiempo, sabe que yo llegué a perder las esperanzas, sabe de la cirugía que tuve, los problemas que he tenido. Llegó en un momento que no me lo esperaba y me ha cambiado a vida”, dijo la influencer en una de sus historias de Instagram.

Sus amigos y seguidores han enviado las mejores energías y bendiciones en esta nueva etapa. “Que hermoso. Un pajarito por ahí me contó la noticia, así que tenía muchas ganas de que lo publicaras para poder felicitarte. Serás una excelente madre, que Dios los bendiga”, escribió Mafer Pérez.

Mayita es expareja del influencer Anthony Swag que hace poco también se convirtió en padre con su novia “Leito”. Tras su ruptuira, cada uno hizo su vida y han formado una familia con sus nuevas parejas