Él es Jordano, el “Yeison Jiménez” que pasó por “Yo me llamo Ecuador” y que grabará un tema musical con grupo ecuatoriano

Jordano Ortiz, este es el nombre del imitador que por varias galas de ´Yo me llamo´ intentó ganarse el nombre oficial del doble de uno de los artistas colombianos más conocidos, Yeison Jiménez. El participante que caló en las audiciones del programa de Teleamazonas por su efusividad al cantar, dejó las filas de la competencia este jueves 18 de julio, tras un certero dictamen de los jueces.

Sin embargo, Jordano tiene toda una historia musical que va más allá de una simple intención, al hacer una revisión de la trayectoria del ecuatoriano quien ya tiene una propuesta en puerta para grabar un tema con ´Los 4 del Altiplano´, tal como el mismo lo anunció a su salida, pudimos ver que Jordano lleva gran parte de su vida dedicado a un sueño, convertirse en cantante.

“Hace unos días cuando empezamos esto, me llamó la primera voz de Los 4 del Altiplano para poder grabar con él un tema, yo me quedo agradecido a Yo me llamo, esto para mí ha sido algo espectacular”, aseguró Jordano Ortiz.

Una llamada que tal parece hizo posible un sueño, pues en muchas de sus fotografías, Jordano aparece con la agrupación con la que finalmente grabará un tema, ´Los 4 del Altiplano´.

Sumado a esto, Jordano ha demostrado ser perseverante, pues esta no sería la única vez que intentó ingresar a la academia de canto, fue en el 2018 que comenzó su apuesta por más en los escenarios, siendo este 2023 su oportunidad, donde logró ganarse a más de un televidente.

Aunque su camino en el programa de ´Yo me llamo´ llegó a su final, sin duda el nombre de Jordano Ortiz promete traer más sorpresas para el Ecuador. Un doble, un sueño y una historia detrás de cada personaje, la competencia continúa.