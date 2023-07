Doble eliminación en ´Yo me llamo´: “Pedimos cosas que no se cumplieron” Estos fueron los imitadores que quedaron fuera

Yo me llamo, sexta temporada (Teleamazonas)

Cada vez se va cerrando un poco más el número de competidores en la escuela de canto de ´Yo me llamo´, el jurado que la semana pasada se vistió de oportunidad y conservó el número de participantes intactos, este martes 18 de julio, se puso la túnica de castigo y sin ningún tipo de consentimiento ni contemplación, dictó sentencia definitiva para dos imitadores.

En esta ocasión, fueron los dobles de Widinson y Yeison Jiménez, los elegidos por el jurado para dejar las filas del reality de Teleamazonas. De acuerdo con lo dicho por el cantante argentino Axel antes de dar la noticia, hubo muchas cosas que se pidieron mejorar y ajustar, y en sus presentaciones no se vio lo solicitado.

“Sentimos que estamos en un gran nivel de competidores, sin embargo, hay muchas cosas que se fueron pidiendo y no se alcanzaron”, puntualizó el cantante.

Es así como Fabián Espinoza, nombre real de Widinson y Jordano Ortiz, doble de Yeison, se despidieron del público y los jueces, agradeciendo la oportunidad y el tiempo que les fue provisto de experiencia y oportunidad mientras estuvieron de paso por el programa ´Yo me llamo´.

Sin embargo, no todo son malas noticias, de acuerdo con el imitador de Yeison Jiménez, no todo está perdido, pues aunque su participación en el programa fue corta, esta tuvo sus resultados más allá de Teleamazonas, pues tenía una noticia guardada a modo de sorpresa, la agrupación de ´Los 4 del Altiplano´ lo contactaron para grabar con él.

“Hace unos días cuando empezamos esto, me llamó la primera voz de Los 4 del Altiplano para poder grabar con él un tema, yo me quedo agradecido a Yo me llamo, esto para mí ha sido algo espectacular”, aseguró Jordano Ortiz.

Por otro lado, la competencia sigue avanzando y cada gala traerá consigo más exigencias.