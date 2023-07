“Te desgarra de todo derecho de vivir”, Victoria de Masterchef sin pelos en la lengua después de ser absuelta

La finalista de la cuarta temporada de Masterchef Ecuador, Victoria Patiño, fue absuelta dentro del caso Sinohydro donde constaba también su abuelo Conto Patiño. La influencer y especialista gastronómica detalló lo duro que fue afrontar largos meses con medidas cautelares en su contra.

142 días fue el “calvario” que tuvo que soportar la joven que ha sido víctima de presión mediática y ataque en redes sociales. Para Victoria, este proceso no solo “te quita tu libertad de moverte, pero te quita tus ahorros (congelan tus cuentas), te quita tu habilidad de trabajar (no pudes facturar), te desgarra de todo derecho de vivir”.

Para ella, corrió con suerte el tener personas tan valiosas dentro de su cículo familiar y de amistad. Relató en su Instagram que su hermano menor sirvió como un banco al prestarle dinero que tenía ahorrado. De igual manera, sus amigas fueron esa escucha de todas las frustraciones y llantos.

“Qué suerte tener un novio que te acompañe a cargar tu dispositivo en fiestas, restaurantes o en la madrugada. Qué suerte tener una familia tan amorosa, íntegra y optimista. Qué suerte de tener un sistema de apoyo tan grande y tan generoso”, escribió.

Asimismo, realzó a las marcas – de forma tácita- que invitaron a eventos de premiación, que no dudaron en trabajar con ella. “Qué importante ser el tipo de persona que pregunta y se informa antes de juzgar, qué da apoyo y no odia. Qué importante ser el tipo de persona que da amor, que da luz y que no celebra desgracias ajenas”, agregó.

Finalmente, Victoria ratificó que se queda con esos amigos que le mostraron su apoyo. A la par, figuras de la TV como exparticipantes de Masterchef extendieron sus aplausos y buenos deseos.

Proceso caso Sinohydro

Sin embargo, el proceso sigue para el expresidente de la República, Lenin Moreno, su familia y entorno, así como para Conto P., su esposa y otros familiares. Según la Fiscalía, $76 millones pagados por China llegaron a las cuentas de la familia.