Después de más de un año, Camilo y Evaluna dejan ver el rostro de su hija y así reaccionaron sus fans

Desde el nacimiento de Índigo, Camilo y Evaluna, han mantenido el rostro de su hija en secreto. La pareja es una de las más famosas en el mundo del entretenimiento y no han mostrado fotos o videos. Además, en algunas presentaciones o viajes la han mantenido cubierta por cuestiones de seguridad y protección de la menor.

[ Critican a Camilo y Evaluna por no llevar un cambio de ropa extra para su hija Índigo en un aeropuerto ]

Sin embargo, en la presentación de Lionel Messi en su nuevo club, el Inter de Miami, en el estadio Fort Lauderdale. La pareja llegó con su hija en brazos de Camilo y frente a las cámaras dejaron ver su rostro. Los medios y los seguidores lograron captar el momento.

#17Jul ¡SE VIÓ SU CARITA! 👶🏻



Por primera vez desde su nacimiento, los cantantes Evaluna y Camilo dejaron ver el rostro de su pequeña Índigo durante la presentación del futbolista Leo Messi en #Miami, llevada a cabo este domingo #16Jul.



📹 Cortesía pic.twitter.com/3bE1miKIFa — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) July 18, 2023

Reacción en redes sociales a ver a Índigo

“Es hermosa”, “Pero si es idéntica a su mami, me muero qué bella”, “Es demasiado hermosa, madre mía”, “A mi se me parece más a Camilo”, fueron algunas de las reacciones de los seguidores que no esperaban verla.

La pareja se mostró feliz, saludando con cariño a sus seguidores y en ningún momento intentaron cubrir la cara de Índigo o evitar las cámaras. Situación que no ha pasado antes, cuando intentaban ocultar su rostro de las cámaras.

Incluso cuando el medio ‘Despierta América’ compartió imágenes de la menor, Ricardo Montaner reclamó el respeto a la privacidad de su familia, sobretodo de su nieta. Había señalado que el divulgar las imágenes no era “ético”. “Ustedes no son un programa de chismes, ¿o sí? Nosotros Los Montaner cuidamos a nuestros niñitos del ojo público, solo por protección. Vivimos en un mundo cruel y ellos necesitan estar lo más protegidos posible”, escribió el artista.

Sin embargo, la pareja ni su familia han compartido fotos de Índigo en sus redes sociales. Tanto Camilo como Evaluna publicaron fotos y videos de su show en la presentación de Messi, sin mostrar a su bebé.