Así fue como Belinda le confesó a Lupillo Rivera en una cena lo que sentía por él

A más de cuatro años de la relación que Lupillo Rivera tuvo con Belinda, ahora el cantante dio a conocer más detalles sobre cómo ocurrió el romance.

Aquí te contamos cuáles fueron las declaraciones del hermano de Jenni Rivera sobre el noviazgo fugaz que tuvo con la intérprete de “Bella Traición”.

¿Qué dijo Lupillo Rivera?

En entrevista, el cantante contó cómo es que nació el romance con la artista, y que ella le hacía comentarios, en los que dejaba ver el interés que tenía por él.

De acuerdo con lo revelado por “El Toro del Corrido”, la actriz lo celaba cuando él le lanzaba halagos a las concursantes, pero, supuestamente, él no se daba cuenta de las verdaderas intenciones de la famosa.

“Había ocasiones en las que yo giraba la silla, y las cantantes estaban guapas las muchachas y yo reaccionaba, y luego ella estaba sentada enseguida, y empezaba a decir: ‘¿Por qué estás diciendo eso?’, oye yo soy soltero y no soy nada tuyo, y si a mí me gusta la mujer, pues voy a decir qué guapa mujer, ella respondía: ‘No pero a mí no me gusta que digas eso’, ah cabrón pensé ahora yo”, contó Lupillo.

Belinda le dejó claro sus sentimientos a Lupillo

Los días pasaron y los celos de la española seguían, hasta que un día el hermano de Jenni Rivera la confrontó y la invitó a cenar, fue ahí en donde la cantante no se guardó nada, y le confesó la gran atracción que sentía por él.

“Un día en una de esas pláticas le dije: ‘Bueno ¿por qué no salimos a cenar un día de estos?’... nomás nos quedamos viendo el uno al otro y le dije: ‘Tú me gustas’, y me dijo: ‘Tú a mí me encantas’, y dije: Aquí es cuando’”, agregó Lupillo.