Reencuentro de Chyno y Nacho emociona a sus fans: madre del cantante insiste que va “contra de su salud”

Un reencuentro esperado por muchos, Chyno Miranda junto a su inseparable compañero, Nacho, se presentaron por primera vez juntos para grabar un free cover (proyecto musical que busca revestir con un aire de frescura éxitos del pasado).

El hecho que ha generado gran aceptación en la fanaticada y que inundó las redes sociales de comentarios, sucedió en la ciudad costera de Lechería, estado Anzoátegui, Venezuela.

Fue un video lanzado por la revista Ronda, donde se ve a ambos cantantes interpretando sus éxitos mundiales “Me estoy enamorando”, “El poeta” y “Voy a caer en la tentación”, allí se ve a un Jesús Miranda bastante recuperado y feliz de reencontrarse con sus fans.

“¡Juntos nuevamente! Los cantantes @chynomiranda y @nacho se reencontraron en un escenario para grabar un free cover titulado Chyno y Nacho manía en Lechería, Anzoátegui”, reseñó el medio venezolano en sus redes sociales.

¿Superada la adicción?

Chyno, quien se encontraba hospitalizado en un centro de rehabilitación por problemas de adicción, aprovechó el momento y subió a sus redes sociales una fotografía con su compañero Nacho.

“Mi gente!!!!! No hay mejor terapia que la felicidad. Juntos de nuevo. Bendiciones para todos!!!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Chyno estuvo ingresado en El Cedral, una clínica para adictos en Caracas, a donde fue llevado luego de ser sacado, por una orden judicial, del Centro de Rehabilitación Tía Panchita, donde lo había internado su madre, Alcira Pérez Ochoa, en diciembre de 2021.

Después de la controversial situación que vivió Jesús “Chyno” Miranda para salir de Tía Panchita, lugar que asegura lo llevaron en contra de su voluntad, en El Cedral lo ayudaron a recuperarse y ya hoy está en la calle retomando su carrera musical.

“A mí me sedaron el 22 de diciembre en mi casa y me llevaron en contra de mi voluntad, con una inyección, cuando me desperté no entendía dónde estaba, traté de salir, les ofrecí a los enfermeros 2.000 dólares por información para salir de ahí. Estuve 50 días sin ver a mi familia, vi a mi mamá el 23 de febrero e intenté escaparme tres veces por la puerta principal y las tres veces me agarraron y dentro (me) inyectaban otra vez, usaron la fuerza, ese era el plato de ellos para tranquilizarnos a todos”, reveló.

Insisten que “no está preparado para los escenarios”

Su madre hace unos meses y, pese que el cantante está en “estado optimo”, manifestó estar en total desacuerdo con el regreso de su hijo a los escenarios y menos a una gira musical.

“Estoy preocupada por tu salud, por lo que va a pasar contigo o por lo que pueda pasar. Yo conversé contigo en la clínica y comentamos sobre el show y te dije que no estabas preparado para un show como ese. Tú te molestaste conmigo y yo insistí en que no puedes hacerlo porque no estás preparado aún”, expresó la madre del artista.

También reafirmó su preocupación al comentar que su hijo utiliza marihuana medicinal en presencia de la pareja del cantante, Astrid Falcón, mientras él intenta recuperarse tras haber sufrido depresión y ansiedad a consecuencia de las secuelas que le dejó el coronavirus, reseñó El Espectador.

“En las visitas que le dan permiso para que él salga, cuando sale con Astrid consume marihuana medicinal y tengo entendido que cuando está en una clínica y sale a hacer alguna diligencia, siempre va con un custodio entonces no entiendo cómo es que él lo hace”, sostuvo.

En el video, Alcira Pérez también aprovecha para invitar a Nacho a “no hacer parte de esto” refiriéndose a la situación por la que está pasando su hijo quien, según afirma, no se encuentra apto para realizar presentaciones y le manifiesta que, si Nacho estuviera en el lugar de Chyno, su madre también estaría en la misma posición.