Only Up: así es el final del juego que se ha tomado Twitch

Only Up Internet

Only Up! se ha tomado la plataforma de Twitch de una manera abrumadora. El videojuego creado por SCKR Games saca a más de uno de sus casillas por la sencilla razón de caer y tener que cruzar el mismo camino una y otra vez.

Te puede interesar l Only Up, el videojuego que va a volver loco a Ibai Llanos y sacará toda tu ira

El título que fue lanzado el 24 de mayo de este 2023, se inspira en la fábula de Jack y los Frijoles mágicos. El personaje es un niño que está cansado de vivir en la pobreza y se embarca en una aventura de aprendizaje.

El objetivo es ascender por un conjunto de obstáculo, incluso de fantasía, para alcanzar la cima. Pocos han sido los streamers que han logrado completar este hito y el resultado es aceptable.

Al final, te recibe un mensaje de felicitaciones de la mano de un astronautra. El streamer Spreen logró concluir este videojuego en 150 minutos (dos horas y media), dejando ver que la infinidad del espacio es lo último.

Final del Only Up de Spreen tomando shots, lo logró🤍👏🏻🥳 @SpreenDMC pic.twitter.com/3Snwjp407F — Julie¹¹⁰👽💜💕🥦💧 (@Pedroftlarry) July 16, 2023

Récords

El 14 de junio de 2023 por la noche, Only Up alcanzó un nuevo récord con más de 109,000 espectadores en Twitch, incluidos dos populares streamers, Agent00 y Mizkif, con alrededor de 20,000 espectadores cada uno. El 16 de junio de 2023, Only Up tuvo casi 97,000 espectadores en total, nuevamente situándose como uno de los 10 juegos más vistos en la plataforma.

¿Cuál es el objetivo?

Only Up! Internet

Más allá de terminarlo, el verdadero objetivo es que el jugador aprenda a aceptar la derrota y volver a intentarlo; debemos ser perseverantes. Asimismo, otros han escalado la dificultad del título la tratar de completarlo en el menor tiempo posible.

“A veces es difícil elegir el camino correcto, pero no tengas miedo, siempre puedes repetir, aprendemos de los errores”, reseña la página oficial donde se vende Only Up por 9,99 dólares.