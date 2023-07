1 curiosidad de Karol G que quizá no sabías: Esta es una de las artistas con que la ´Bichota´ rechazó grabar ¿Por qué?

Carolina Giraldo mejor conocida como ´Karol G´, se ha convertido en una de las máximas exponentes del género urbano femenino en los últimos tiempos. La cantante que ha revolucionado la industria musical con sus atrevidas letras y que se ha posicionado como una de las más escuchadas a nivel mundial, posee un sello y una esencia muy singular, cantar siempre desde el sentimiento.

La colombiana dio sus primeros pasos dentro de la industria, con un estilo un tanto más recatado, pero donde siempre expuso lo que sentía, uno de los mayores ejemplos está en su sencillo ´Ella´, donde canta desde el dolor de haber sufrido la traición de un amor, y le habla a la tercera persona que hizo de una relación, un triángulo amoroso.

Sin embargo, con el paso del tiempo y la adquisición de fama y reconocimiento, ´Karol G´ comenzó a lanzar hits de la mano de distintos artistas, siendo cada vez más cotizada, al punto de elegir con quien si y con quien no, aunque son más los casos de éxito y ya existe una larga lista de colaboraciones con la voz de la ´Bichota´, también están los intentos fallidos y los que no llegaron a salir.

Tal es el caso de ´Sin pijama´, esta fue una de las letras que tocó la puerta de la ´Bichota´ de la mano de ´Becky G´, quien acudió a la colombiana en busca de hacer un dueto donde hicieran historia juntas, y cabe destacar que fue un gran éxito, pero fue uno de los temas que Carolina Giraldo rechazó por su alto contenido sexual y en alusión de drogas.

“Yo llamé a Becky y le dije: no ven, yo creo que no hay necesidad y para qué vamos a decir que fumamos marihuana, pues si no lo hacemos. Yo le dije: ‘yo la verdad yo canto lo que yo siento que me representa y lo que yo puedo defender’”, relató la colombiana en una entrevista radial, dejando claro que no se veía contestando preguntas de la prensa como “¿Karol, tu fumas marihuana?”.