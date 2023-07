El video que muestra lo especial que era Tom Cruise con su hija Suri, antes de alejarse por “la cienciología”

Tom Cruise El actor se alejó de su hija Suri porque ella no pertenece a la Cienciología (Amy Sussmany / Matias J. Ocner, Carl Juste : Miami Herald., AP/AP/ Getty Images)

Tom Cruise es uno de los actores más famosos y exitosos de Hollywood que a sus 61 años sigue triunfando y acaba de protagonizar la película Misión Imposible 7.

El actor es de los más admirados por su talento y belleza pues a su edad se conserva de maravilla, pero es criticado por un aspecto de su vida, y es la paternidad.

Y es que el actor tiene tres hijos, Suri Cruise, su única hija biológica, a quien tuvo con Katie Holmes, y Connor e Isabella, a quienes adoptó con Nicole Kidman en los 90.

El actor tiene una relación cercana con sus hijos adoptivos, pues pertenecen a la Cienciología, pero a su hija Suri jamás la volvió a ver por la misma creencia religiosa.

Y es que Tom y Katie se divorciaron en el 2012 por sus diferencias por la Cienciología, pues ella no pertenece y no quiso que su hija perteneciera, por lo que él decidió no ver más a Suri tampoco desde que ella tenía 7 años.

Cómo era la relación de Tom Cruise con su hija Suri antes de alejarse de ella

La Cienciología es un sistema de prácticas y creencias religiosas muy drástica a la que muchos famosos pertenecen entre ellos Tom Cruise, y entre las reglas están que la familia debe pertenecer, por lo que tiene prohibido ver a su hija menor.

Sin embargo, antes de alejarse de su hija, el actor tenía una relación muy cercana con Suri y existen fotos y videos que prueban que era el mejor y el más amoroso padre.

Tom siempre estaba abrazando a Suri, la protegía, la cargaba o llevaba de la mano siempre con una sonrisa ambos, como cómplices, demostrando que había una conexión fuerte padre e hija .

De hecho, hay un video donde en una ceremonia el actor recibe un importante premio y al levantarse, antes de ir a recibirlo lo primero que hace es besarla en la frente, evidenciando que ella era su prioridad.

“OMG eran tan unidos”, “no entiendo como un padre prefiere dejar de ver a su hija a una religión”, “es que se ve que se llevaban muy bien”, “ella era su mundo, y se nota en este video, no se como puede vivir sin ella”, “wow sería tan lindo verlos juntos ahora que ella está grande”, y “de lo que se pierde Tom, de la belleza de su hija”, fueron algunos de los comentarios en el video.

Sin embargo, tiene 10 años sin verla y Suri Cruise ya tiene 17 años, y constantemente es captada en las calles de Nueva York con sus amigos y su madre Katie Holmes, con quien sí tiene una gran relación y son muy unidas.

La joven encanta con su belleza, carisma, estilo, y su gran parecido a su padre Tom, pero ha dejado claro que no lo necesita para salir adelante y triunfar.