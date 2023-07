¿Quién es Wendy Guevara de ‘La casa de los famosos’? Sus reacciones se han viralizado en redes

En redes sociales, sobre todo en TikTok, se ha viralizado reacciones de Wendy Guevara en el reality ‘La casa de los famosos’. Sus dichos, reacciones y acciones tan naturales han llamado la atención de los usuarios sacando más de una risa, algunos la reconocen, otros no. Aquí te contamos quién es y cómo llegó a la fama.

Wendy Guevara es una influencer trans mexicana de 29 años que saltó a la fama tras un video que se hizo viral en internet en 2017 y seis años después la llevó a ser parte del reality de TelevisaUnivision “La Casa de los Famosos México” y se ha convertido en la participante favorita. En sus redes sociales tiene más de 3 millones de seguidores.

En aquel video aparecía con su amiga Paola Suárez y pedían ayuda porque estaban “Perdidas”, fue tanto la viralidad del clip que ganó un premio en los MTV MIAW.

Fue con ese empujón que Wendy logró labrar una carrera en el mundo del espectáculo, se convirtió en figura de algunas marcas y ha incursionado en la conducción, actuación y en la música.

En el mismo reality contó sobre el origen de su nombre, pues al principio la llamaban Carmelo, pero una amiga suya le decía Wendy, obtenido del personaje de Angélica Vale en “Amigas y Rivales”, pues se llamaba Wendy Nayeli.

El pasado de Wendy Guevara

Durante el programa ha recordado cómo fue su dura infancia y adolescencia, uno de los momentos más emotivos fue en el segmento ‘Mi vida en fotos’. Wendy contó que cuando era pequeña siempre quiso arreglarse y vestirse como mujer y su tía, quien tenía una peluquería, la ayudó mucho en su transición y a ser ella misma.

¡Eres grande, eres fuerte, eres un ejemplo a seguir, eres única!

Hicimos famosa a la persona correcta❤️

— platano (@OriginalPlatano) July 5, 2023

Entre lágrimas contó que su hermano la golpeaba, al igual que su padre, porque la gente siempre se burlaba de él por su culpa, su hermano se avergonzaba de ella: “Por mi culpa la gente se burlaba de él”.

Su papá no lo aceptaba por ser muy amanerado: “Mi papá me golpeaba por mi manera de pensar de mi sexualidad, aún no me definía, pero desde pequeño se me veía”.

Sin embargo, con el paso del tiempo, su papá cambió y toda su familia lograron aceptarla.