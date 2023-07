El tierno y atrevido mensaje que Karol G dejó en post del Ferxxo: “Esas fotos tan ricas y...”

Esas gafitas ya tienen dueña, y para quienes no les haya quedado del todo claro, es porque aún no han visto los románticos y picantes comentarios que ´Karol G´ deja en las fotografías de ´Feid´. La ´Bichota´ está resulta a marcar territorio y ya no oculta su amor, contrario a eso, ya le hace dedicatorias al cantante colombiano.

Luego de la icónica fotografía donde Carolina Giraldo y Salomón Villada Hoyos aparecen tomados de la mano, los artistas ya no se cohíben en mostrarse juntos, ni tampoco en comentarse publicaciones, los colombianos confirmaron su relación al mundo con un gesto de enamorados y desde entonces, todo ha sido amor en sus vidas.

“Estas fotos tan ricas y la distancia no combinan mor”, es el mensajito dejado por la intérprete de ´Provenza´, un comentario que a todas luces no pudo ser pasado por alto por los fanáticos del Ferxxo, quienes no tardaron en reaccionar y dejaron una oleada de opiniones para la que ha pasado a ser la pareja más halagada del año.

Captura de pantalla de post de Feid

“Like si entraste solo para confirmar el cometario de Karol 😅/ El comentario de karol era lo único que le faltaba a este post😍/Ajooo ❤️ ya la vuelta es oficial / Quién notó lo que dice la gorra de Ferxxo?🧢👸🏻💚/ Yo aquí tomando nota para esos piropos que le lanza @karolg al @feid”, son algunos de las opiniones dejadas por los internautas, quienes a su vez resaltaron un detalle en las fotos del reguetonero, su gorra.

Un piropo para otro piropo, Feid también envió un mensaje sin siquiera escribir un texto, pues lo hizo de manera gráfica, utilizando una gorra con el nombre de pila de ´Karol G´, Carolina.

Los rumores apuntan que los cantantes ya serían novios hace meses atrás, pero no fue sino hasta el pasado mes de junio, que surgió la postal que los oficializó ante el mundo entero.