Deja las Fuerzas Armadas por OnlyFans y gana lo de un capitán

Es una realidad que el destino nos tiene preparadas una gran cantidad de sorpresas.

Ahora podemos estar en algún lado desempeñando una actividad, y en el mediano o largo plazo dedicarnos a otra cosa completamente diferente.

De hecho, en las redes sociales podemos encontrar una gran cantidad de ejemplos de modelos e influencers que dejaron atrás sus trabajos para emprender en OnlyFans.

Tal es el caso de una joven chilena, que durante mucho tiempo perteneció a las Fuerza Armada de su país y ahora emprende en el contenido para mayores de edad.

Cambió las Fuerzas Armadas por OnlyFans

Hablamos de Kimberly Villalobos Zúñiga, quien prestó servicio durante cerca de siete años, pero ahora encontró lo que llama “su verdadera vocación”.

Ella abandonó las Fueras Armadas donde tenía el grado de cabo segundo, para encontrar esta nueva faceta de su vida, en la que le va muy bien.

Todo cambió cuando comenzó comenzaron a sancionarla por el contenido que compartía en sus redes sociales, pues en algunos de sus posteos aparecía en traje de baño y ropa interior.

“Empezaron a tirarme sanciones por nada. Por ejemplo, sabía que me revisaban el perfil. Yo no subía nada de militar, ni de armamento, ni de material aéreo, porque el reglamento decía solo eso. Pasaban metidos en mi perfil, me daba cuenta… siempre estaban concentrados en ver qué subía”, dijo.

Triunfa en contenido para mayores de edad

La gota que derramó el vaso fue cuando fue acusada de que se encontraba en un lugar de dudosa procedencia, cuando en realidad estaba en el departamento de una amiga.

“Ella tiene un tubo, porque practica pole dance, y malinterpretaron todo”, indicó.

La joven fue dada de baja en septiembre de 2022. Ella pasó un tiempo buscando empleo hasta que emprendió en la plataforma llamada Arsmate, que es conocida como el “OnlyFans chileno”.

“Ha sido muy rentable, me ha ido muy bien. Hasta la fecha ya he ganado casi cinco mil dólares, estoy me estoy embolsando lo que gana un capitán de la Fuerza Aérea, así que aquí me quedo”, dijo.