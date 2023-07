La modelo de OnlyFans que reveló que confesó que su profesor de primaria compra sus fotos eróticas

Pese a que tiene un título en Administración de Empresas, la influencer brasileña Babi Paloma se convirtió en una de las famosas modelos de OnlyFans. Sus inicios fueron en Instagram antes abrirse una cuenta en la plataforma. En una entrevista reciente reveló un dato que llamó la atención de los internautas.

[ -Lea También: ¿Cuánta gana un mujer que no es “famosa” en OnlyFans? ]

En una entrevista para el Daily Star la joven reveló que entre sus seguidores de la red social social ‘azul’, que es parte de los consumidores que adquieren sus fotografías eróticas, está su exprofesor de la primaria, algo que le pareció a Paloma normal.

Según lo publicado, Babi descubrió que su maestro se convirtió en uno de los suscriptores de su cuenta. Aunque es algo extraño e incluso perturbador, a la creadora de contenido no le molestaba en lo absoluto.

“Me sorprendió que él estuviera allí, pero no era algo que me molestara. Muchas personas se suscriben a mi contenido sexy, y es solo una persona más”, indicó la modelo al diario inglés.

Babi reveló que a raíz de la suscripción decidió hablar con el maestro, quien destacó el trabajo erótico de la joven que es una de las personalidad más famosa de Brasil, en OnlyFans.

“Elogió mucho su contenido, expresando su aprecio por su lado más atrevido”, afirmó la publicación británica. Además agregó que “según la influencer, pareció disfrutar conociendo este otro lado de su exalumna”.

De igual manera, Paloma defendió su contenido y el derecho que tiene para publicar el contenido que muchos de los internautas pagan para verlo.

“Cada uno es libre de hacer lo que quiera, mi perfil es público y no me escondo de nadie. Nada más normal que alguien que me conoce sienta curiosidad por ver más de mí”, agregó.

OnlyFans es un servicio de suscripción de contenido con sede en Londres. Los creadores de contenido pueden obtener ingresos a partir de los usuarios suscritos a su perfil, denominados “fanes”.