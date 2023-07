Carolina Herrera y los looks que ninguna mujer debe tener para no verse “ridícula”, “aburrida” y “sin clase”

Una de las voces más reconocidas para hablar sobre moda es Carolina Herrera. La famosa diseñadora venezolana es considerada la “Dama de la Elegancia” y varias de sus reglas y consejos son seguidos por muchas mujeres, logrando imponer tendencias durante décadas.

Sin embargo, en ocasiones ha generado debate en redes con algunas de sus reflexiones, ya que ella considera que “nada envejece más a una mujer que pretender que todavía es joven”.

En ese sentido, en algunas entrevistas ha profundizado sobre este tema, en donde cree que las mujeres de más de 40 años deben cambiar algunos aspectos de su imagen para “envejecer con gracia”.

Tres reglas de Carolina Herrera para el look de las mujeres

El cabello largo en las mujeres

“Una mujer debe envejecer con gracia y no tratar de aparentar una edad que no tiene, o se verá ridícula. Veo a muchas mujeres en la calle y por detrás se ven muy bien con su pelo largo y faldas cortas. Pero cuando se dan vuelta, ahhhh, ¡son ancianas!”.

El color negro durante el día

“A medida que las mujeres envejecen, juegan de forma segura vistiéndose de negro. Pero durante el día, el negro es muy agotador. Se vuelve como un uniforme. Todos visten de negro y es aburrido. No me importa el negro para la noche, un vestidito negro es fantástico, pero durante el día me gusta usar algo de color. Es mucho más favorecedor”.

Los zapatos que no se deberían utilizar

“Yo no camino con tenis, sino con zapatos sin tacón. Se ve uno como raro, como esa gente que va al gimnasio y se pone los pants y de repente se los ponen para salir. ¡Se ven horribles! Todo tiene su momento”.