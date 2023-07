Aunque se divorciaron, Ricky Martin se muestra arrepentido y así le mostró su amor a su ex Jwan Yosef

La semana pasada Ricky Martin anunció su separación de su esposo, el artista Jwan Yosef tras 6 años de matrimonio y 4 hijos.

Esto tomó a sus fans por sorpresa pues la pareja fue una de las más estables y ejemplares del mundo del espectáculo desde el 2017 cuando se casaron.

A través de las redes se mostraban amor, pero la realidad es que no todo iba tan bien como parecía, y según dicen algunos rumores, todo terminó por una infidelidad del cantante.

Aunque esto no se ha confirmado, sí parece que el intérprete de lo extraña y así lo dejó ver a través de un comentario en redes.

El comentario de Ricky Martin a Jwan Yosef en el que se mostró arrepentido tras el divorcio

Este miércoles Jwan Yosef volvió a sus redes y compartió unas fotos de él con camiseta negra y el cabello largo y esto puso a suspirar a Ricky Martin.

El cantante escribió en la imagen “Hbb”, que significa Habibi, como él le decía a Jwan siempre y esto sorprendió a todos, pues dejó ver que aún lo extraña.

Ricky Martin El cantante comentó una publicación de su ex Jwan Yosef (@jwanyosef/Instagram)

Len muchos comentarios los usuarios opinaron que ya no debía decirle así pues ya no son nada y están recién divorciados.

“Ya no es más habibi”, “no ya no es tu habibi Ricky”, “está como los hombres que son infieles, todo arrepentido jaja”, “ya lo perdiste Ricky ya no es tu amor”, “eso te pasa por infiel, ya no más habibi”, “ay se ve arrepentido como que si fue infiel”, “este hombre es de lo peor, después que fue infiel ahora sí muy arrepentido”, y “se ve que lo extrañas, ya vuelvan, hacían bonita pareja”, fueron algunas de las reacciones en redes.

A pesar que hubo miles de reacciones y comentarios, nunca llegó la respuesta de Jwan Yosef, lo que probaría que está dolido por la supuesta infidelidad de Ricky.