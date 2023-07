¿Es el reflejo de su dolor? Karol G reveló el significado del tatuaje que comparte con Dua Lipa

Con poco más de 15 tatuajes, Karol G muestra su adicción a través de ellos, pero su profundo significado aguarda mucho más que un simple ‘rayón’, pues la cantante ha comentado que cada uno de ellos completa una parte de su historia, siendo esta la razón por la que ha decidido mantener algunos de ellos.

Hace unas semanas, la cantante de ‘TQG’ se viralizó luego de que dejara a la vista el tatuaje que se había hecho por su ex, Anuel, en un extremo de la mano derecha en la que se leía perfectamente ‘Emmanuel’ luego de acudir al desfile de Jacquemus en Versalles, utilizando un sensual vestido blanco.

Karol G Instagram: @karolg

La noticia se viralizó de tal forma, que muchos no pudieron evitar preguntarse si la cantante en verdad habría borrado sus tatuajes con su exnovio, lo que terminó revelándose tras la publicación de sus fotografías y es que la supuesta ‘eliminación’ de los mismos, se debería a su aparición en la serie de Netflix ‘Sky Rojo’.

Ahí, la cantante mostró un video con algunas manchas rojas que tenía sobre sus brazos y manos, lo que confundió al público, quienes no tardaron en asegurar que Karol G estaba borrando su historia con Anuel.

Karol G y Dua Lipa se viralizan en la premiere mundial de Barbie

Luego de una larga gira de promoción, la película de Barbie, dirigida por Greta Gerwig tuvo su premiere mundial en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles, mostrando las primeras impresiones de algunos críticos de cine, halagando el discurso del filme, generando aún más expectativa de la misma.

Fue ahí, donde otros famosos, además de Margot Robbie y Ryan Gosling, se dieron cita a la alfombra rosa, entre ellos, Nicki Minaj, Billie Eilish, Karol G y Dua Lipa, quienes forman parte del soundtrack de la película con temas como ‘Watati’ y ‘Dance the Night’.

Karol G y Dua Lipa con tatuaje de corazón de alambre de púas Instagram: @karolg / @dualipa (Instagram: @karolg / @dualipa)

Las cantantes lograron viralizarse tras emotivo encuentro, en el que la colombiana describió que por fin se habían conocido a través de sus Insta Stories. Pero lo que no pasó desapercibido fue el tatuaje que comparten ambas cantantes, que de hecho son muy parecidos formando un corazón con un alambre de púas ¿Qué significado guarda para ellas?

¿Qué significa el tatuaje de corazón con alambre de púas de Karol G y Dua Lipa?

En diciembre de 2022, mientras se le realizaba una entrevista con Allure, Karol G reveló el significado que aguarda su tatuaje de corazón hecho por un alambre de púas, comentando: “La gente no sabe que este tatuaje es la apertura de mi álbum. Quiero decir, literalmente, muchas cosas parten de aquí. El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho. Me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera. Para Carolina”.

Luego de eso, Karol G comentó que estaba viviendo una de las mejores etapas de su vida en cuanto a su carrera musical, pero respecto a lo personal, fue uno de los peores momentos, que terminaron reflejándose en ese tatuaje. Por lo que, para la colombiana, el significado es: “Mira, mi corazón no está roto, está completito, pero ahí está el dolor expresado de cierta manera”.

Por otro lado, para Dua Lipa podría representar algo muy parecido, en el caso de la cantante de 27 años, refleja madurez y amor propio comentando “Siempre llevo mi corazón en la mano y no cambiaré eso. Nunca cambiaré, por eso está el alambre de púas, porque creo que debería proteger mi corazón sin que nada importe”.