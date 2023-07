¿Quieres envejecer con estilo? Aplica esto 5 consejos de Carolina Herrera

Carolina Herrera es un ícono de la moda y una referente de la elegancia y el buen vestir. La diseñadora de modas venezolana, es conocida por no perder el buen gusto a lo largo de los años y siempre vestir y lucir impecable sin importar la edad que se tenga.

Aún a sus 83 años de edad, cada vez que Carolina Herrera es capturada por el lente de la farándula luce intachable y con un estilo que muchas desearían llevar. Es por eso que la propia diseñadora ha dado consejos y tips para que las mujeres envejezcan luciendo hermosas.

Consejos para envejecer con estilo

1. Aceptar que estás envejeciendo

Carolina Herrera ha dejado claro que no existe la eternidad para ningún humano, por lo que queda asumir el paso del tiempo como algo lógico y natural. Las mujeres no deben acomplejarse o tener prejuicios. La diseñadora enseña que la flacidez, los gorditos y las arrugas es algo natural.

Carolina Herrera usando tonos vibrantes en los labiales

“Cuando me miro al espejo ya no busco a la que fui en el pasado, sonrío a la que soy hoy, me alegro del camino andado, y asumo mis contradicciones”, ha dicho la diseñadora en alguna oportunidad.

2. Cortarse el cabello

La diseñadora de modas sostiene que a partir de determinada edad, el cabello largo ya no luce y hasta le juega en contra a las mujeres. Por lo que sugiere que pasados los 40 años hay que pasar por el salón de belleza y elegir un corte acorde a los rasgos que tengas y a la moda.

Cabello corto, es sinónimo de elegancia, practicidad y muestra de menor edad. Nunca dejes de tenerlo limpio y arreglado y esa imagen en el espejo sera siempre bienvenida.

3. Siempre usar protector solar

El sol año a año tiene muchos mas rayos nocivos para el cuerpo, pero hay formas de revertirlos usando protectores solares. Si bien parece un consejo para la salud, también lo es para la belleza.

No solo los filtros solares te protegen del sol sino que también hidratan la piel, y a medida que pasan los años la piel indiscutiblemente se va secando, por lo que le generan hidratación y evitan o demoran la aparición de las famosas manchas solares.

Veja como criar looks elegantes no inverno, segundo Carolina Herrera. Pinterest

4. Que la ropa sea acorde a tu edad

Carolina Herrera sostiene que el cuerpo por cuestión lógica va cambiando, por lo que ya la moda de los jóvenes se va alejando de los cuerpos cambiantes por la edad. La aceptación para esta etapa es fundamental, ya que es abrir tu vida a los cambios y con ellos a un nuevo código de vestimenta.

No por ser mayores las mujeres deben ser menos elegantes, y tampoco pensar que no pueden utilizar ropa a la moda. Elige con responsabilidad, asume tu edad y deja de desear lo que ya has usado en otras épocas y ya no te quedan tan bien, para cambiar por mucha variedad de modelos que seguramente te harán sentir mas cómoda y no por eso mas vieja.

Carolina Herrera y la prenda de ropa que ninguna mujer mayor de 30 años debería utilizar ( Alberto E. Rodriguez/Foto: Getty Images)

5. Utilizar el maquillaje adecuado

Lo ideal es maquillarse cada vez menos con el paso de los años. La idea es usar el maquillaje adecuado y justo para cada ocasión. El maquillaje básico nunca falla: una base hidratante y que te ayude a disimular imperfecciones, un buen rímel y los labios pintados de colores claros o con tonos discretos. Hoy existen en el mercado incluso labiales que aumentan el volumen de los labios y además los hidratan y protegen contra los rayos del sol, que son muy buena opción.