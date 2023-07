“Apenas botó a Piqué se compuso”: elogian la pinta de Shakira durante su paso por Londres

Shakira sigue dando de que hablar desde su separación de Gerard Piqué, y durante los últimos meses por el romance que mantiene con el piloto Lewis Hamilton.

Y ahora, a través de redes sociales se descubrió que la barranquillera asistió a la Grand Prix de Londres 2023 para ver a Lewis Hamilton, piloto británico de automovilismo, quien ha sido siete veces campeón de la Fórmula 1, y quien parece que sería la nueva relación de Shak.

Shakira y Hamilton se dejan ver de los paparazzi constantemente, y no es la primera vez que la barranquillera fue vista en carreras automovilísticas, pues hace días se le vio en el Gran Prix de Miami en el palco de Mercedes Benz.

El rumor de que la colombiana y el británico son más que amigos, se confirma con el paso de los días, y recientemente fue captada en las pantallas de la carrera, mientras observaba el Gran Premio de Fórmula 1 en Gran Bretaña.

Se dice que cada vez que la colombiana es vista con Hamilton, el piloto ocupa los mejores puestos, y en esta carrera tampoco fue la excepción, pues ocupó el tercer lugar en el podio en el circuito de Silverstone.

Así que aparte de premiarlo con su presencia, lo hizo con un look que sus fans catalogaron de ser “de muerte lenta”.

La pinta de Shakira con la que aseguran que desde que botó a Piqué “ya no se ve acabada”

Es indiscutible que la actitud que ahora posee la barranquillera es muy diferente a la del año pasado, cuando todo el escándalo mediático que generó la separación de su expareja Gerard Piqué, estaba en su auge.

A Shakira se le ve feliz, radiante, dispuesta a esperar a ver que más le depara la vida y en su apariencia, por eso sus fans no dudaron en hacerle saber lo bien que le hizo el haber dejado “al bulto de sal de Piqué”:

“Confirmamos que piqué era un bulto de sal? Confirmamos!!”, “Te liberaste de un yugo que no te dejaba brillar completa.”, “La verdad es que no hay mal que por bien ni venga. Shakira luce ahora mas linda y radiante, hasta más joven ahora que no está con Piqué”, son algunos de los elogios que le enviaron a Shakira en redes.