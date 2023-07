¿Anuel también agredió a Karol G? Reviven video de supuesta discusión cuando eran novios

Ahora que Anuel AA ha tenido diversos problemas, al ser señalado de violencia, por parte de su expareja, la influencer Yailín “La Más Viral”, en redes sociales algunos fans aseguraron que, tal vez, Karol G, también exnovia del cantante, pudo haber sufrido de lo mismo.

Esta acusación se sumó, luego de que comenzó a circular un video que muestra una discusión entre los reguetoneros, cuando todavía eran novios.

El momento de Anuel AA y Karol G

En el material que circula en TikTok se puede ver a los cantantes, cuando todavía eran pareja.

De acuerdo a la información difundida, el video fue grabado en febrero de 2019, cuando ambos mostraban cuánto se querían, por medio de sus redes sociales.

Lo que más llamó la atención en aquel momento fue que en las imágenes, parecía que las cosas estaban muy tensas entre ellos.

Varios fans señalaron que Anuel le dio una cachetada a Karol; a continuación, puedes ver el video completo:

Cabe señalar que nunca se confirmó si la “Bichota” fue víctima de violencia por parte de su entonces novio.

Las acusaciones contra Anuel AA

Ahora, Yailín señaló que el reguetonero la violentó fisicamente, cuando ella estaba embarazada de su hija Cattleya.

Destacó que la influencer aseguró que no quiso levantar la voz, debido a que deseaba estar en paz.

“Yo sí me río, si eres un narcisista. Dile al mundo, ‘Ema’, que me golpeabas embarazada... Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo pana”, escribió la joven en sus historias de Instagram.

Yailín señaló que, supuestamente, el cantante ha querido mostrar una imagen que no tiene, frente a todo su público.

“Deja de ponerte los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes. Yo embarazada y cuando parí. Que necesito dinero pa’ la renta, pa’ pampers (pañales) pa’ la niña, pa’ la leche para tu hija. Tú y tu gente me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar. Te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas. Me dejaste sin nada”, agregó.

Esta fue una de las publicaciones de Yailín.

Además, la también cantante dijo que Anuel no quiso comenzar el trámite legal del divorcio, por lo que ella tuvo que enviar un comunicado, con el propósito de presionarlo.

Por su parte, el artista dijo que Yailín estaba mintiendo, y aseguró que sus declaraciones son falsas.